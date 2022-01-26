學者指千禧世代多靠爸 他反諷難怪年輕人不支持國民黨

投票權下修到18歲修憲案成為話題，表態參選市長的「進步基隆連線」主席黃希賢今天說，國民黨智庫辦公聽會，出現千禧年後年輕人特質人云亦云，產生很多靠爸族言論，以偏概全打翻一船人很不可取，難怪年輕人對國民黨好感度不高。國民黨彷彿不屑年輕人選票，是要勇敢走出自己的路？還是犯傻？

立法院修憲委員會22日送出18歲公民權修憲案，國民黨智庫、國家政策研究基金會24日召開「當前憲政改革議題面面觀」公聽會，針對當前憲政運作問題及解決之道提出觀點。文化大學政治系教授楊泰順表示，18歲公民權對民進黨有利，因為對選情有幫助。律師葉慶元認為，國家根本大法變動，執政黨運用多數暴力排除在野黨參與是不正確的。

黃希賢說，國民黨智庫辦公聽會，學者用齊頭式、以偏概全打翻一船人的心態看修憲案，難怪年輕人對國民黨的政治觀感奇差。學者指千禧世代產生很多靠爸族，其實只有政二、三代的地方家族權貴「才有爸可靠，好嗎？」

黃希賢認為，公民權下修18歲跟哪個年代出生的年輕人無關，現在一般的平民百姓怎麼靠爸？台灣每年申請就學貸款的年輕人高達40幾萬人，他也曾靠就學貸款完成學業。現在年輕人的「薪資實得率」跟以前比差太多，很多年輕人在拚命努力、奮發向上，但國民黨永遠看不清現實以及基層的需求，遭年輕人厭惡、唾棄並不意外。

黃希賢表態支持公民權下修18歲，他說，在科技進步爆炸的時代，年輕人很有自己的想法。韓國、日本、馬來西亞及西方諸國，都已將公民投票權下修到18歲，台灣做為亞洲的民主國家先驅，理當比照。國家未來主人翁就是年輕人，應該讓年輕人投票參與國家未來政策，培養負責任的態度。