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盧秀燕民調支持度勝綠營3人 何欣純：民調恐有極大落差

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「台灣指標民調」今天公布最新台中市長民調，盧秀燕施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，防疫表現更高達87.9%。圖／台中市政府提供
「台灣指標民調」今天公布最新台中市長民調，盧秀燕施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，防疫表現更高達87.9%。圖／台中市政府提供

台灣指標民調今公布，爭取連任的台中市長盧秀燕面對可能代表民進黨參選台中市長的前市長林佳龍，以及立委蔡其昌、何欣純等3人，支持度都領先。對此，何欣純說，尊重民調結果，但市民對盧有很大的不信任感，這恐跟民調結果有極大落差。

「台灣指標民調」今公布最新台中市長民調，盧秀燕施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，防疫表現更高達87.9%；盧面對林佳龍、蔡其昌與何欣純等3人，支持度都穩定領先30％，尤其3人過去服務選區，盧秀燕的都是領先。

何欣純說，尊重民調結果，但民調僅供參考，主流民意的動向才是最重要。這次中二補選，主流民意對盧秀燕有許多質疑，包括台中捷運藍線變更設計改站是否「因人設站」等，面對質疑，盧迴避不説清楚，市民對盧有很大的不信任感，恐跟民調結果有極大落差。

民調 何欣純 盧秀燕

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