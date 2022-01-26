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謝國樑、蔣萬安同台 暢談如何將父愛化為守護市民大愛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前立委謝國樑（中）和立委蔣萬安（右）今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，左為主持人天下文化總經理林芳燕。圖／謝國樑辦公室提供
前立委謝國樑（中）和立委蔣萬安（右）今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，左為主持人天下文化總經理林芳燕。圖／謝國樑辦公室提供

2022年縣市長選舉，國民黨宣布參選基隆市長的前立委謝國樑，以及被看好角逐台北市長的立委蔣萬安，今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，主題是「《為愛重生》逆風飛翔，為下一代找方向」。兩個顧家、愛小孩的父親從家庭出發，暢談如何將父愛化為大愛，從守護孩子健康成長，擴大為守護市民的幸福。

這場直播活動由天下文化總經理林芳燕主持，主辦單位說，謝國樑、和蔣萬安在立法院都是「型男」，兩人還有非常多相通的背景與經驗，比如兩人都是學法律，都在國外念書、成長。謝曾擔任第 6、7、8屆立委、將是第9、10屆立委。兩人也都是顧家愛小孩的新好男人，並積極投入公益。

謝國樑歷經多次人生轉折，新書《為愛重生》由天下文化出版，闡述他的重生的感恩之路。如果說「金童」、「成功」是謝國樑人生上半場的註記，「為愛重生」可說是開啟他下半場重要的標題。謝的女兒小愛是先天聽障兒，改變了謝國樑的人生，讓他成為「小愛爸爸」。

謝國樑說，宣布投身基隆市長選戰，是要將對女兒小愛化為逆風前行的大愛，並要用企業CEO前瞻視野，加上創新的DNA擘劃基隆的未來，為市民創造幸福共好的生活。

謝國樑在《為愛重生》書中提出相當多市政方案，包括打造基隆園區創造就業機會、以基隆得天獨厚的優勢將潮境公園變身世界級景點、積極吸引國際組織來基隆設點、為基隆子弟爭取更多的教育資源，以及結合環保與公益的「Let’s go 電動一下」政策，著眼的都是以市民福祉優先，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

前立委謝國樑（左）和立委蔣萬安今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，暢談如何將父愛化為大愛，從守護孩子成長擴大為守護市民幸福。圖／謝國樑辦公室提供
前立委謝國樑（左）和立委蔣萬安今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，暢談如何將父愛化為大愛，從守護孩子成長擴大為守護市民幸福。圖／謝國樑辦公室提供
前立委謝國樑（中）和立委蔣萬安（右）今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，左為主持人天下文化總經理林芳燕。圖／謝國樑辦公室提供
前立委謝國樑（中）和立委蔣萬安（右）今晚參加遠見天下文化舉辦的線上直播活動，左為主持人天下文化總經理林芳燕。圖／謝國樑辦公室提供

基隆 謝國樑 天下文化

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