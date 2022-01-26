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傳立陶宛要台灣代表處改名？吳釗燮：不實訊息

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
我國在立陶宛設立「台灣代表處」，在中國大陸抗議下，傳出立陶宛為緩和中國情緒，請我方調整代表處名稱。外交部長吳釗燮今天回應。記者林俊良／攝影
我國在立陶宛設立「台灣代表處」，在中國大陸抗議下，傳出立陶宛為緩和中國情緒，請我方調整代表處名稱。外交部長吳釗燮今天回應。記者林俊良／攝影

外媒報導，立陶宛政府考慮要求台灣更改「駐立陶宛台灣代表處」的中文名稱。外交部吳釗燮今上午列席立法院朝野黨團協商總預算時表示，外交部沒有接到相關資訊，此為不實訊息。

吳釗燮表示，這段時間沒有收到立陶宛告知針對代表處進行改名的請求，立陶宛高層在19日的開會也未討論到這件事。外交部接到很多重要人士，表達他們的立場很堅定，同時希望爭取到美國及歐洲國家的支持。

此外，國民黨立委也為日本福島食品解禁一事，與吳釗燮交鋒。國民黨團書記長陳玉珍追問，日本駐台代表已表達，開放與否和加入CPTPP沒有掛鉤，政府此刻開放等同是未戰先降。等同打臉蔡英文總統的說法。

吳釗燮表示，政府一定把關國人健康及食品安全，台灣若要加入國際經貿組織或是相關協議，勢必要接受國際標準，若不接受標準又硬要加入國際組織，是非常矛盾的。

陳玉珍質疑，吳釗燮身為外交部長，居中談判能力不足，政府、有必要迫不及待宣布核災食品進口？沒有這些東西，國人就有生存危機嗎？吳釗燮說，這是立足於國際社會的基本態度，若要打入國際社會就要接受國際標準。

陳玉珍表示，吳釗燮說的跟日本駐台代表說的不一樣，「到底是以他說的為準或以你說的為準？」吳釗燮則酸「若委員跟駐日代表這麼熟，您可以直接去問他！」陳玉珍連忙反擊，「我跟他沒有私人交情，我問的是國家問題。」

吳釗燮 陳玉珍 外交部 立陶宛

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傳立陶宛請我方代表處更名 吳釗燮回應了

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