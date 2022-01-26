國內10條Omicron傳播鏈 專家：靠疫調匡列難阻病毒傳播

Omicron國內疫情延燒，指揮中心今公佈新增46例本土個案，桃園遠雄自貿區、高雄港都增加超過10例，其餘包括宜蘭、雙北也有零星個案。最新基因定序發現，台北圓山飯店甜點女師傅－房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案，分別是感染不同的Omicron，目前國內已有10條Omicron獨立傳播鏈。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近日針對宜蘭礁溪、台北房仲這2起案件進行基因定序，初步定序為Omicron，2起案件序列不同，和桃園機場群聚、高雄港群聚序列也都不同。他表示，初步考量是確診個案曾到宜蘭、或曾與確診者有重疊足跡等地緣關係，會持續與其他境外移入序列做比對。

針對國內本土現有Omicron傳播鏈，羅一鈞表示，包括桃機－遠雄自貿區、高雄港2起為最大宗，其餘零星方面，包括亞東醫院、北市聯醫中興院區、仁愛院區護理師等3家醫院，屬於不同的3條傳播鏈。另外，機場防疫計程車各有2條傳播鏈、機場防疫人員1條傳播鏈，加上宜蘭、雙北等2案，目前共有10個獨立傳播鏈。

指揮官陳時中表示，現在難判定社區風險有多高，有6條傳染鏈感染源頭不清楚，包括桃園3條傳播鏈、台北房仲1條、宜蘭1條礁溪、亞東醫院1條傳播鏈，需要追查釐清，除了評估相對可能性，也需要根據事實資料去證實，無法證實則須待觀察。台北、宜蘭是兩條重要的線，會積極疫調。

「陸續有不同個案出現，代表還有傳播鏈正在進行。」感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，Omicron不容易防範，一但進入社區傳播，要用疫調、匡列手段停止「是高難度的事情」，國內現在多條傳播鏈，每一條都很重要，但有些感染者狀況不明顯，疫調人員要完全掌握相當困難，無法確定每一條傳播鏈是否都完全掌握及匡列。

餐廳內用造成多起群聚感染，中央仍未禁內用，黃立民認為，中央可以加強餐廳空調稽查，增加換氣頻率、加裝濾網、維持通風氣流等，雖無法完全避免感染，但多少有幫助，這些事也只有政府公權力才能介入。

至於民眾端自保，黃立民建議，民眾包括戴口罩、勤洗手、打疫苗之外，盡量減少在公共場合暴露的機會，包括避免外食、避免人群聚集活動、不必要應酬飯局等，減少人與人接觸。不過基本生活還是可以進行，包括返家探視親近家人。另外也要將身體顧好，就算確診也多半是輕微症狀。