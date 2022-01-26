總預算案三讀 游錫堃最後喊話：讓我們繼續拚了吧！

立法院民國111年度總預算案協商展開馬拉松式朝野協商，因日本福島食品開放進口議題及立院員工發燒突發狀況，不斷卡關，能否在1月28日前完成三讀，明天將是關鍵。連日主持協商的立法院游錫堃今晚在臉書發文最後感性喊話，剩下最後一哩路，大家繼續拚了吧！

游錫堃指出，經連日協商，除了343案仍有岐見可能必須在院會表決外，終於有6089案獲得共識。

他表示，總預算協商，到今天為止，經過8天的8次，合計48.5小時的馬拉松式協商會議，仍然有343案沒有共識，大家同意明天早上10:00開始進行第二輪協商。如果無法獲得進一步的共識，可能就必需在院會上表決。

游錫堃說，院會表決，一個案大約耗時2分鐘左右，加上黨團代表發言，表決343案可能會超過12小時。眼看距離「臨時會」結束日1/28，就只剩下兩個工作天，時間上，的確壓力甚大。

游錫堃最後喊話說，立法院的各位委員同仁，剩下最後一哩路，為了完成我們的職責，使大家過個好年，讓我們繼續拚了吧！