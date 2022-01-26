宏都拉斯總統就職 賀錦麗會賴清德? 白宮：無此計畫

美國之音中文網26日報導，宏都拉斯新總統卡斯楚1月27日就職，美國副總統賀錦麗率團代表拜登總統前往參加。宏都拉斯為台灣邦交國，台灣副總統賴清德亦率團參加就職典禮。

美國之音詢問白宮，賀錦麗是否將與賴清德會面，一位資深官員回應，副總統沒有計畫在宏都拉斯期間與台灣副總統會面。

卡斯楚在2021年11月大選中勝出，成為該國首位女總統。她在競選中曾表示，如果當選將轉而承認北京，終止與台灣的正式邦交關係。

台灣目前有14個邦交國。卡斯楚當選之後，她的助手諾埃說，將考慮美國態度，以及對洪都拉斯跟美國雙邊關係的影響之後，再做決定。