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法律專業人員資格及任用條例 考試院今送立法院審議

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖為考試院大門。本報資料照片
圖為考試院大門。本報資料照片

考試院今天表示，法律專業人員資格及任用條例草案業經函請行政院、司法院會銜完竣，今日函送立法院審議。考試院秘書長劉建忻表示，本案歷經三院多年的合力研商，並與法學界、實務界的多次協調，終能形成共識，殊為不易。本案盼能得到國會支持完成立法，以落實2017年司法改革國是會議的重要決議，提升審判、偵查、辯護及公務機關法制品質。

考試院表示，為落實適才適所的理想，提供用人機關參與選才空間，該草案以立專法方式整合法官、檢察官、律師及法制職系公務人員4種職類人員的選任程序。

未來通過資格考試及實務學習程序者，按照志趣與生涯規劃，一方面可參加法官、檢察官、法制職系公務人員之甄選（試），錄取後經養成教育或訓練合格擔任公職；另一方面亦可申請取得律師證書，擔任律師。擔任律師者實際執行業務滿一定年限後，也可依法轉任法官、檢察官。

考試院指出，有關資格考試應考資格、應試科目、申請免試的範圍、錄取標準等，因授權由考選部報請考試院定之，考選部將於立法通過後，徵詢相關機關、團體、法律學界意見，依法制作業程序於資格考試規則中明定。

此外，錄取標準將以過去實際報考及錄取人數相關統計資料為基礎，參酌社會期待、政府需求及實務學習容訓能量，會同產官學界共同訂定，初步規畫將採比例及格制，而非門檻制。

考試院表示，草案中有關法官、檢察官、法制職系公務人員甄選(試)，將由司法院、法務部、銓敘部及行政院人事行政總處訂定嚴密規範並落實辦理。且為維護甄選(試)公平性，草案課予辦理甄選(試)事務人員應確保公正的義務，如有違反相關規定，依各該法令負刑事、民事或行政責任。

考試院表示，草案經立法院審議通過後，未來須配合研訂的法規命令多達9種。草案會銜過程中外界所提意見，均將由各程序主管機關於研訂法規命令時審慎納入考量，考試院將會同行政院及司法院共同確定新制前置作業進度，訂定合理的施行日期。

考試院 司法院 檢察官

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