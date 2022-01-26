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立法院新會期民眾黨團幹部出爐 盼創造政治新風氣

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨團新副總召賴香伶。報系資料照。記者曾學仁／攝影
民眾黨團新副總召賴香伶。報系資料照。記者曾學仁／攝影

立法院舊會期即將結束，民眾黨立法院黨團今宣布，新會期黨團總召將由現任總召邱臣遠繼續擔任，副總召為立委賴香伶，幹事長為立委張其祿。將承載人民託付，肩負革新使命，創造政治新風氣，做一個值得人民期待的政黨。

民眾黨團表示，回顧去年，台灣歷經太魯閣事故、疫情三級警戒等重大事件，儘管帳面上經濟成長率表現亮眼，但貧富差距卻持續惡化。與此同時，多次罷免投票和四項重大議題公投，也集中在去年逐一完成，這些事件在前任黨團三長邱臣遠、高虹安和蔡壁如主持下，認真問政，持續倡議，取得優異的成績，問政表現也獲得民間評鑑的高度肯定。

民眾黨團表示，新任幹部將於2月1日第五會期首日正式就任，而新會期開始後，邱臣遠、賴香伶、張其祿三位新幹部，將帶領民眾黨團繼續向前衝。

民眾黨團新幹事長張其祿。圖／民眾黨立院黨團提供
民眾黨團新幹事長張其祿。圖／民眾黨立院黨團提供
民眾黨立法院黨團今宣布，新會期黨團總召將由現任總召邱臣遠繼續擔任。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今宣布，新會期黨團總召將由現任總召邱臣遠繼續擔任。圖／民眾黨團提供

民眾黨 邱臣遠 立法院

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