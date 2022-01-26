感謝第一線守護邊境安全 徐國勇贈春節加菜金

農曆春節將至，內政部長徐國勇今前往航空警察局及移民署國境大隊，慰勉第一線人員及肯定防疫的辛勞，並發放春節加菜金。

近期因國際及桃園機場疫情升溫，邊境防疫已提高等級，新增入境旅客落地篩檢機制，徐國勇表示，期許持續堅守邊境，讓國人平安過好年，也提醒同仁注意自身的健康狀況，落實防護及清消措施，確保自身安全。

徐國勇表示，疫情至今已2年餘，航警局人員及移民署國境大隊移民官，全力動員配合中央流行疫情指揮中心執行專案包機返台、入境發燒旅客後送及近期實施的入境旅客落地篩檢等防疫工作。

2年來，移民署共查獲不符入境資格者769人，拒絕居檢期間旅客出境64人，查驗落地篩檢陽性旅客通關392人；航警局也查獲各類毒品案件52件、緝獲犯嫌91人、起獲各類毒品總重36萬2375公克，落實邊境防疫政策，全力守護國境安全。

徐國勇指出，航警局及移民署也全力防堵非洲豬瘟，航警局去年入境貨物安全檢查，成功於關口攔截豬肉及其製品共82件，計108公斤，目前已有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性；移民署則針對攜帶豬肉製品入境旅客，拒絕入境遣返280人。

徐國勇說，他代表總統及行政院長蘇貞昌感謝2個機關，為國人健康及高達數千億產值的豬肉相關產業，守住第一道防線。國際疫情持續嚴峻，春節期間航警局及移民署，在全國各國際機場、港口駐點，持續配合指揮中心政策，強化邊境檢疫措施，全力守護國境安全。