民進黨表揚公投有功 點名這11位綠委「進步最有力」

民進黨中常會今天在黨務工作報告時，公布去年公投獎勵，超過2020年政黨票5％的綠委將頒予「進步最有力」嘉勉，共有邱議瑩、李昆澤、趙天麟、劉世芳、陳明文、賴瑞隆、林岱樺、劉櫂豪、蔡易餘、許智傑、鍾佳濱等11人。

民進黨發言人謝佩芬表示，這次公投所有黨公職皆將士用命，幕僚單位依各縣市黨部統計，有提報之的黨公職，全數製發感謝狀予以表揚。另外，公投期間具有特殊貢獻者，譬如有區域是全國唯一逆轉區、舉辦相對多場次說明會、協助中央黨部赴各地主持和助講，及協助與民間團體、專業公會聯繫溝通等，頒予「貢獻最有力」嘉勉，包括陳素月、劉建國、蘇治芬、吳秉叡、羅致政、吳思瑤、林楚茵、洪申翰、邱泰源，另有花蓮縣黨部。

謝佩芬說明，花蓮縣黨部在花蓮縣幅員狹長且無區域立委下，共舉辦70場說明會並促使公投得票率與2020政黨得票比較進步4.36％，成果斐然。上述兩獎項將擇日公開頒予嘉勉。