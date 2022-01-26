綠屏東縣長初選白熱化 鍾佳濱：民調跟民眾回饋 我都第1

民進黨屏東縣長初選上演立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米三強之爭，近日國民黨介入初選、屏東縣長潘孟安指定接班等爭議，使初選愈發濃濃硝煙味。對於三人聲勢消長，鍾佳濱受訪時表示，不論民調或民眾真實回饋，他都是第一名。鍾佳濱更說，有民眾質疑「怎麼是不分區立委在跟區域立委拚縣長？要選縣長，至少也要選過區域選舉」。

屏東縣長初選日益白熱化，除了莊瑞雄與周春米兩造陣營先前因「與魔鬼共舞」說出現論戰，潘孟安頻頻公開力挺周春米，也引發指定接班的批評，而潘上周出席剪綵儀式時，又當眾嗆莊瑞雄、鍾佳濱助理「連出力都沒，只是來拍照的」，在在使綠營內部的廝殺浮上檯面。

鍾佳濱受訪時表示，首長只有交棒，沒有指定接班，誰來接棒由選民決定，「歷經威權統治，在蔣經國之後有人能夠指定接班？」他也強調，首長偏好是個人意志，但不能勉強，握有行政資源更要嚴守中立，「地方上聽到很多批評，縣長要注意」。

對於各界民調不一，鍾佳濱說，「花錢請民調公司做民調，每個人都會，民眾的回饋才真切」，他並透露，他掌握的民調，以及在路上與民眾的互動過程，他都位居領先地位，「一直放民調的人，就是試圖要影響西瓜派」，但也只是造聲勢於空氣中。

鍾佳濱表示，屏東縣第二選區在2016年前都是國民黨優勢，是他為民進黨打下江山，因此有許多支持者質疑，他為黨立下戰功，又是初選中的唯一區域立委，「怎麼是不分區立委在跟區域立委拚縣長？」

鍾佳濱並喊話，他的選戰策略就是履行每次競選的承諾，將以「把握『高而富』、打造『美好挺』」為主軸，利用發展高科技產業機會，為地方導入高所得人才，帶動就業機會，並發揮屏東「環境美」優勢，發展綠能，帶動「生活好」，以「收入挺」創造經濟收益。