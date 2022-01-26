徐國勇頒發加菜金 感謝第一線同仁堅守國境

農曆春節將至，內政部長徐國勇今天到航空警察局及移民署國境大隊發放春節加菜金，慰勉第一線人員及肯定防疫的辛勞。徐國勇表示，因國際及桃園機場疫情升溫，邊境防疫已提高等級，並且新增入境旅客落地篩檢機制，期盼第一線同仁持續堅守邊境，讓國人平安過好年，也提醒同仁注意自身健康狀況，落實防護及清消措施，確保自身安全。

徐國勇表示，疫情至今已2年餘，航警局同仁及移民署國境大隊移民官全力動員配合中央流行疫情指揮中心政策，執行專案包機返臺、入境發燒旅客後送等工作，最近也協助入境旅客落地篩檢等防疫工作。2年來，移民署共查獲不符入境資格者769人，拒絕居檢期間申請出境旅客64人，查驗落地篩檢陽性旅客通關392人。

徐國勇也讚許航警局查獲各類毒品案件52件、緝獲犯嫌91人，同時起獲各類毒品總重36萬2375公克，落實邊境防疫政策也全力守護國境安全。航警局及移民署也全力防堵非洲豬瘟，航警局去年入境貨物安全檢查，成功於關口攔截豬肉及相關製品共82件、計108公斤，目前已有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性。移民署則針對攜帶豬肉製品入境旅客，拒絕入境遣返280人。

徐國勇表示，他特別代表總統蔡英文及行政院長蘇貞昌感謝航警局、移民署這2個機關，為國人健康及高達數千億產值的豬肉相關產業，守住第一道防線。