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去年道安會報全勤！黃偉哲：改善交通是施政重點

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。本報資料照片
台南市長黃偉哲。本報資料照片

交通部今天公布去年各縣市首長主持道安會報的情況，台南開12次道安會報，每次都由市長黃偉哲主持，苗栗縣召開11次縣長徐耀昌也同樣全勤，兩人為全台主持率最高的地方首長。黃偉哲表示，改善交通是他上任以來列為重點施政的項目之一，交通問題近年已陸續改善，但他仍會持續努力，給市民安全的交通環境。

去年整年度的道安會議主持次數來看，第一名為台南市，總計召開12次會議，台南市長黃偉哲沒有一次缺席，苗栗召開11次，苗栗縣長徐耀昌也同樣全勤，其次是台北市11次，市長柯文哲出席10次；至於新竹市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣的首長出席次數相當低，不是一次就是0次，離島3縣市則同樣都是0次。

黃偉哲說，無論是道安會報或是治安會報他都到場主持，台南開發早道路狹小、都市人口集中等，都容易衍生交通問題，因此改善交通是他上任以來的重點施政之一，透過道安會報可綜觀了解全市狀況，並可面對面向所有相關單位下指示，這些年交通有陸續改善，但他會持續努力，給市民更好的交通環境。

台南 黃偉哲 徐耀昌

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