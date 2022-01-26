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3監委突襲雲林 張麗善：尊重監委行使職權
監察院就日前取消原定本月24日派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委，南下調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉違法整坡案會勘行程，未料今天近午突襲，悄然搭高鐵南下到斗六咬狗段土地現勘，由於縣長張麗善已有既定行程，本人未參與該行程，會後她對外重申「縣府一切依法行政，無任何包庇，也不會給任何特權」。
張啟盟涉違法濫墾及占用國有地案，雲林地檢署去年12月依違反水土保持法起訴，縣府原在本月5日接獲監察院通知24日要派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監察委員到雲林調查此案，消息曝光後隨即以疫情考量為由取消，縣府在前天二獲通知今天要現勘。
斗六咬狗段土地現況，坡地低處目前挖成沉沙滯洪池結構，較高處則有堆置多個太空包，林盛豐等人在縣府秘書陳志揚、新聞處長羅楚東及水利處長許宏博等縣府人員陪同下，從距離產業道路較近的2處坡地開始調查，也走往另1高處坡地勘查。
勘查過程約1小時，許宏博會後接受媒體訪問時指出，縣府先前已提供相關事證及文件資料給監委，今天現勘的重點是核對張啟盟案申請資料是否有符合，全案尚在調查中，不便公開。羅楚東則表示，監委若還需要任何資料，縣府會儘速補充提供。
張麗善則重申，「縣府一切依法行政，沒有任何包庇，也不會給任何特權，並尊重監委行使職權，另呼籲外界不要再傳播不實資訊。」
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