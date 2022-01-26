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3監委突襲雲林 張麗善：尊重監委行使職權

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委今天下午在雲林縣府秘書陳志揚、新聞處長羅楚東及水利處長許宏博等縣府人員陪同下會勘斗六咬狗段土地。記者陳苡葳／攝影
林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委今天下午在雲林縣府秘書陳志揚、新聞處長羅楚東及水利處長許宏博等縣府人員陪同下會勘斗六咬狗段土地。記者陳苡葳／攝影

監察院就日前取消原定本月24日派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委，南下調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉違法整坡案會勘行程，未料今天近午突襲，悄然搭高鐵南下到斗六咬狗段土地現勘，由於縣長張麗善已有既定行程，本人未參與該行程，會後她對外重申「縣府一切依法行政，無任何包庇，也不會給任何特權」。

張啟盟涉違法濫墾及占用國有地案，雲林地檢署去年12月依違反水土保持法起訴，縣府原在本月5日接獲監察院通知24日要派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監察委員到雲林調查此案，消息曝光後隨即以疫情考量為由取消，縣府在前天二獲通知今天要現勘。

斗六咬狗段土地現況，坡地低處目前挖成沉沙滯洪池結構，較高處則有堆置多個太空包，林盛豐等人在縣府秘書陳志揚、新聞處長羅楚東及水利處長許宏博等縣府人員陪同下，從距離產業道路較近的2處坡地開始調查，也走往另1高處坡地勘查。

勘查過程約1小時，許宏博會後接受媒體訪問時指出，縣府先前已提供相關事證及文件資料給監委，今天現勘的重點是核對張啟盟案申請資料是否有符合，全案尚在調查中，不便公開。羅楚東則表示，監委若還需要任何資料，縣府會儘速補充提供。

張麗善則重申，「縣府一切依法行政，沒有任何包庇，也不會給任何特權，並尊重監委行使職權，另呼籲外界不要再傳播不實資訊。」

林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委今天下午會勘斗六咬狗段土地，全程不開放媒體跟拍及採訪。記者陳苡葳／攝影
林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委今天下午會勘斗六咬狗段土地，全程不開放媒體跟拍及採訪。記者陳苡葳／攝影

張麗善 斗六 雲林

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