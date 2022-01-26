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促轉會找情趣用品商人談刑求 藍委嗆：可否找林秉樞？

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院朝野協商。本報資料照片
立法院朝野協商。本報資料照片

國民黨立委陳玉珍今天在立法院朝野協商時指出，促轉會以66餘萬製作6集Podcast節目，其中一集邀請情趣商品業者探討「情慾與轉型正義的關聯」，兩者到底有何關係？促轉會代理主委葉虹靈解釋，是探討白色恐怖時期的性暴力、性刑求；陳玉珍聽後則表示，難道國內無專家學者可討論？「那林秉樞可不可以來談性暴力？」，提案全數刪除。

朝野協商今天續審促轉會預算，陳玉珍指出，邀請情趣用品商人擔任嘉賓討論轉型正義，還說是為了宣導促轉政策，實在不能理解，到底兩者有何關聯？

葉虹靈說，這是與法律白話文運動合作的專題，把法律跟社會科學科普化的新媒體，讓民眾容易吸收艱困法律語言，包括跟大學教授、台灣第一通勤品牌、親子等頻道一同推廣轉型正義， 其中一集節目講的是特務機關刑囚犯人，如女記者被調查局殘酷刑求，海軍看守所內男性被害人被性折磨虐待等，節目一出，很多年輕人才知白色恐怖。

陳玉珍不斷追問下，民進黨團要求就送保留交院會表決，立法院長游錫堃見爭論不修裁示休息，但休息結束後，因立院有人發燒就醫，疑與疫情有關，游錫堃便要求陳玉珍發言十分鐘，促轉會剩下案子全數送保留。

陳玉珍追問，她無法理解把教授、親子等和情趣用品商人放在同一等級，性虐待跟情趣商品有何關係，一集成本高達10萬，她聽了節目後，認為水準根本不到，難道國內沒專家學者可討論性暴力、性刑求？

葉虹靈說，不希望只有特定族群才知道白色恐怖，因此邀請自帶流量的嘉賓討論，不能窄化為情趣用品商人，節目前段是暖身，但後面都有提到政治犯如何被特務機關被迫害的故事，其他集數也有大學教授探討加害者議題。

陳玉珍仍認為，66萬6千元做了6集，又是如此水準，太過浮濫，建議促轉會該預算刪除。陳玉珍發言完後，游錫堃裁示朝野休息，明天上午10點繼續協商。

陳玉珍 促轉會 白色恐怖

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