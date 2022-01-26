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嚴防疫情 蔡總統：黨公職春節禁止跑攤

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天在民進黨中常會表示，黨公職春節禁止跑攤。圖／取自總統府直播
蔡英文總統今天在民進黨中常會表示，黨公職春節禁止跑攤。圖／取自總統府直播

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天主持民進黨中常會，會中邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫的過去與未來」為題進行專案報告，蔡總統也呼應主題指出，請本黨黨公職及擬參選人同志配合指揮中心的防疫指引，禁止跑攤，維持社交距離，共同守好社區防線這一關。

蔡總統指出，農曆新年即將到來，國際疫情依然嚴峻，目前本土疫情也有升溫趨勢，政府將會密切注意、積極因應，中央和地方也會通力合作，全力防止疫情擴散，讓大家能夠安心過好年。

蔡總統說，疫情爆發兩年以來，最辛苦的是第一線防疫人員，他們堅守崗位，是台灣不可或缺的防疫英雄，非常感謝他們的辛苦與付出，也希望大家多給他們支持和鼓勵。

蔡總統呼籲，國人凡是有接種資格的民眾都盡快去接種疫苗，同時也做好防疫。過年期間，也希望大家都能配合指揮中心的防疫措施，減輕第一線人員的負擔，大家一起團結防疫、守護台灣。

疫情 民進黨 社交距離 蔡英文

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