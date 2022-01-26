賴清德線上會晤國務院官員？蕭美琴：不方便評論

副總統賴清德今天在洛杉磯展開馬拉松視訊會晤，成員包括美國參眾議員及政要，陪同參與的駐美代表蕭美琴會後接受記者採訪，被問到今天會晤是否包括國務院官員？蕭美琴表示，不方便做任何評論，只能說行程非常豐富。今天全程陪同的美國在台協會（AIT）主席莫健在一旁用中文對著蕭美琴說，「妳說得很好。」

被問到參眾議員有沒有帶來高層訊息？還是單純交換意見？蕭美琴說，該交換意見的事情都有交換意見，台美關係非常友好緊密，也持續進步當中，尤其疫情這段期間，都是患難見真情，今天對於世界局勢變化都有意見交換，美國人現在講到台灣，很流行「堅若磐石」這個詞。

被問到為什麼這次會陪同賴清德出訪宏都拉斯，是否與美國副總統賀錦麗也將參與宏都拉斯新任總統就職典禮有關？蕭美琴說，因為地緣關係，中美洲國家及太平洋友邦都很重視與美國的關係，她平常在華盛頓也常和這些國家的大使有密切互動。在中美洲和邦交國，有一些共同願景價值要推動，例如經濟發展、婦女賦權、農業及氣候變遷問題，希望透過與美國一起在全球合作暨訓練架構（GCTF）合作，展現我國關心這些友邦的機會，她也非常榮幸被總統和副總統指派，一起參與宏都拉斯專案。

蕭美琴也說，今天賴清德總共會晤了跨黨派參眾議員共17位，這些議員的安排主要是以在地議員為主，以南加州、亞利桑那州及猶他州為主。

線上會談的名單包括共和黨猶他州眾議員匡希恆，匡希恆曾到台灣傳教，也是「台北法案」的重要推手。另一位同樣來自猶他州的共和黨眾議員歐文斯（Burgess Owens）曾經是職業美式足球員，還拿過「超級杯」冠軍。

此外，還包括曾參與提出「台北法案」的民主黨參議員馬基（Ed Markey），他是現任外交委員會亞太小組主席。還有美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）和裴利（Scott Perry），日前兩人曾致函給美國副總統賀錦麗，鼓勵賀錦麗前往宏都拉斯參與新任總統就職時，可與同訪宏都拉斯的賴清德公開會晤。另還包括民主黨友台眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），高野去年底才到過台灣，與蔡英文總統見過面。

蕭美琴說，這些參眾議員支持台灣參與國際組織，關心台海安全、台灣國防及雙邊經濟關係，會中也支持台美在科技等各項領域的活動，也力挺國會通過的許多友台法案，賴清德則感謝對台灣的長期支持。

蕭美琴透露，很多議員一開口就問，「我們可以再幫你做什麼？」已經很多人很積極連署相關提案，在視訊會議上，還有人幫自己的提案拉更多人連署，很多議員自嘲，平常在國會有政黨立場，大家很難得像今天那麼和諧，大家團結一致，共同關心同樣的問題，「支持台灣已經是美國國會跨黨派的共同語言。」