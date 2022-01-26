洛杉磯僑宴改視訊 賴清德從台灣帶四樣禮物給僑胞

副總統賴清德出訪宏都拉斯，過境洛杉磯受台僑熱情歡迎，但因新冠肺炎疫情升溫，這次過境不舉行僑宴。賴清德改由視訊對談向台僑拜年，他也表示，此行他特別帶來了春聯、紅包袋及福袋，另外也準備了象徵「平安如意」的琉璃箔金吊飾要給僑界朋友，希望能藉由來自故鄉的祝福，表達對大家的感謝。

賴清德表示，感謝僑胞特地前來下榻旅館歡迎，這次因為疫情關係，無法和大家好好互動、握手或擁抱，相當可惜。原先規劃人數較少的僑宴，也因美國疫情越來越嚴重，他不願意發生任何疏失而將病毒帶入台灣境內，最後決定以防疫為最優先考量。不過，他相信未來不論是在台灣或美國，都有很多機會可以充分交流互動。

賴清德說，此次前往宏都拉斯共和國，蔡英文總統特別交待三項任務，第一，深化邦誼；第二，深化合作；第三，深化台灣在國際社會參與的空間。除了這三項任務以外，蔡總統也特別囑咐他向僑領及台灣同鄉表達感謝。尤其是僑界在疫情開始時，就發起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動。稍早他和美國政要互動交流時，對方也提起這點。台灣僑胞在美國社會發揮了正面的力量，讓他深感光榮。

談及國內消息，賴清德說，在蔡總統的領導下，政府部門團結合作，醫療團隊勇敢站在第一線，國人也相當配合政府防疫政策。而為了因應傳染性強的Omicron變異株病毒，相關部會全力推動疫苗接種工作。目前，台灣民眾接種第一劑疫苗達8成，第二劑達7成，未來政府將持續加強第三劑接種率，以確保國人的健康。

賴清德說，台灣醫界及公共衛生專家指出，Omicron病毒傳染力雖然很強，但致病率不高，因此也思考要如何調整防疫政策，未來必然會逐步朝向「和病毒共存」的方向。但他也強調，過程一定要謹慎、小心，要在社會穩定、民眾不恐慌，民眾健康不會受到威脅之下，逐漸調整防疫政策。簡單來說，政府會做好完整政策，確保台灣社會不會因Omicron的傳染力，對人民健康及經濟產生影響。

賴清德也說，透過視訊看到40位僑領在螢幕上，畫面非常壯觀，就像是台灣的力量，在國際社會的每一個角落發揮效果，令他非常感動。最後，他也祝福大家身體健康、虎年行大運。