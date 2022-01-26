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立法院驚傳人員發燒送醫 朝野協商緊急喊卡

聯合報 / 記者吳亮賢王寓中／台北即時報導
立法院今下午驚傳有基層人員發燒送醫。圖／讀者提供
立法院今下午驚傳有基層人員發燒送醫。圖／讀者提供

立法院今下午驚傳有基層人員發燒送醫，立法院長游錫堃今於朝野協商時表示，公報處有一名同仁因身體不舒服，已送到台大掛急診，「不知道是什麼原因，也許跟疫情有關，也許無關」，現經PCR檢測，呈現陰性。

游錫堃說，事情發生在立法院，不得不慎重，應盡量避免群聚，目前總預算協商只剩下促轉會部分，已跟各黨團協商，所有促轉會預算提案保留二輪協商，若二輪不協商就全部保留送院會處理。今朝野協商也因此提早結束。

立院人員透露，該同仁因今天早上感到噁心、腸道不舒服，有先到醫務室，醫生建議要到大醫院去檢查，到下午更不舒服請救護車送台大急診。立院表示，該名同仁昨天有自行買快篩劑測試是陰性，目前已送台大急診，院方會做進一步PCR篩檢。

立院指出，該名同仁上周五、六疑似因胃漲氣腸胃不舒服，由於已打完第三劑疫苗，一度懷疑是打疫苗副作用還是吃壞東西，沒有上呼吸道的症狀。

台大 立法院 疫苗

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