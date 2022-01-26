3監委突襲雲林調查張家 僅回「看了很多有用的資訊」

民進黨立委蘇治芬本月4日喊出「下架雲林張家」，隔天監察院就行文雲林縣政府通知24日派出林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名監委南下調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉違法整坡案是否有行政疏失，消息曝光後，監察院即以考量疫情為由取消，未料3名監委今天突襲，近午悄然搭高鐵南下到斗六咬狗段土地現勘，全程未讓媒體跟拍，調查後僅回覆「看了很多有用的東西」即搭車離去。

上周監察院要派監委到雲林調查張家的消息，被公開後即火速取消原定在本周一的會勘行程，當時監察院回應是考量疫情延期，更強調調查此案與政治或選舉無關，未料卻又在取消的隔天通知縣府今日要南下，且要求不得讓媒體知道，並拒絕媒體採訪。

據了解，3名監委預定行程是在中午搭高鐵抵達雲林，但濃縮原先預定的調查計畫「不進縣府聽簡報」，改直接到現場會勘；本報記者下午1時許抵達斗六咬狗段土地，3名監委下午1點半左右到場，全程低調不語，直往會勘地前進，隨行調查員則在距離第1處會勘地30公尺左右，要求媒體不要再靠近。

林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3人，在縣府秘書陳志揚、新聞處長羅楚東及水利處長許宏博等縣府人員陪同下進行會勘，過程將近1小時，除勘查距離產業道路較近的2處坡地，也走往另1高處坡地調查。

該調查行程約在下午2點20分結束，會後媒體上前訪問監委調查結果，僅得到「看了很多有用的資訊」的簡短回應，後續則須等調查報告出爐。