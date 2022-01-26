快訊

確診者多內用共餐感染 陳時中：目前不因群聚就關掉

納豆腦出血遭爆插管「瘦了一大圈」　經紀人揭最新病況

雜誌編輯確診釀演藝圈恐慌 陳時中：長時間接觸建議PCR

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

北市昨一名雜誌編輯確診，這名編輯日前出席多場時尚活動，包括LV男裝派對、PRADA活動等，同場出席多名藝人、公關及媒體。指揮官陳時中表示，看到新聞得知，有很多知名藝人出入相關場合，建議接觸時間較長，要出來採檢，主動快篩很好，但長時間接觸建議做PCR。

LV在21日於台北101舉行的活動，出席名人有陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、范少勳、張軒睿、章廣辰、李智凱、李齊等人，而確診的雜誌編輯當天也在現場，他是圓山飯店確診女甜點師哥哥的客戶。另外，確診雜誌編輯也曾出席PRADA活動，同場出席的藝人包括周興哲、林宥嘉等人。

針對雜誌編輯確診，導致演藝圈陷入群聚恐慌。陳時中表示，有時尚達人出入相關場合，接觸者應該盡速出來採檢，新聞有看到很多知名藝人，接觸時間較長的話，就要出來採檢。主動快篩很好，但如果長時間接觸，還是要做PCR。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

高雄港+12！夫妻用餐也確診 足跡擴及台南

陳時中說實聯制沒罰責 黃偉哲：台南去年開出310張罰單

再買BNT疫苗？ 陳時中鬆口購買數量「兩周前已洽談」

福島食品農曆年前開放？ 陳時中僅答「按科學標準」

相關新聞

本土新增46例、境外46例 餐廳群聚案再增5例

國內今日新增46例本土確診個案，境外移入新增46例個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土46例個案較多，境外有...

都是內用！宜蘭礁溪聚餐釀3例、幼師吃火鍋疑被房仲感染

國內今暴增46例本土確診案例，包括宜蘭礁溪飯店群聚案，2名確診大學生曾到台北16人用餐，目前已導致3人確診。另外，台北市...

高雄港+12！夫妻用餐也確診 足跡擴及台南

指揮中心今日宣布，新增46例本土個案，其中高雄港確診個案新增12例，目前已累計64例。指揮官陳時中表示，其中一名案18516，傳染給太太案18533，兩人曾在高雄用餐，雖太太是在台南，但同樣屬於高雄港群聚。

礁溪長榮確診大學生「曾與17人聚餐」 黃珊珊：已3人確診

礁溪長榮鳳凰酒店一名染疫員工就讀台北市某科大，台北市政府今天表示，這名員工已傳染給一名友人，友人又參加17人聚餐活動，目...

遠雄自貿園區案增14人確診 亞旭須持續停工

國內今天新增46例COVID-19本土個案，以遠雄自貿園區確診增加14人最多，指揮中心指揮官陳時中說，除亞旭須持續停工、...

雜誌編輯確診釀演藝圈恐慌 陳時中：長時間接觸建議PCR

北市昨一名雜誌編輯確診，這名編輯日前出席多場時尚活動，包括LV男裝派對、PRADA活動等，同場出席多名藝人、公關及媒體。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。