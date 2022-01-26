雜誌編輯確診釀演藝圈恐慌 陳時中：長時間接觸建議PCR

北市昨一名雜誌編輯確診，這名編輯日前出席多場時尚活動，包括LV男裝派對、PRADA活動等，同場出席多名藝人、公關及媒體。指揮官陳時中表示，看到新聞得知，有很多知名藝人出入相關場合，建議接觸時間較長，要出來採檢，主動快篩很好，但長時間接觸建議做PCR。

LV在21日於台北101舉行的活動，出席名人有陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、范少勳、張軒睿、章廣辰、李智凱、李齊等人，而確診的雜誌編輯當天也在現場，他是圓山飯店確診女甜點師哥哥的客戶。另外，確診雜誌編輯也曾出席PRADA活動，同場出席的藝人包括周興哲、林宥嘉等人。

針對雜誌編輯確診，導致演藝圈陷入群聚恐慌。陳時中表示，有時尚達人出入相關場合，接觸者應該盡速出來採檢，新聞有看到很多知名藝人，接觸時間較長的話，就要出來採檢。主動快篩很好，但如果長時間接觸，還是要做PCR。

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