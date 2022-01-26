蔡英文肯定蔣經國 高思博：民進黨應效法反共保台

台北七海故居日前改為蔣經國紀念館，總統蔡英文出席時肯定蔣經國畢生的貢獻，卻引發民進黨的議論，國民黨中常委高思博昨晚在臉書直播中肯定蔡總統正視歷史，他奉勸綠營應效法推行「反共保台」，為人民謀福。

高思博說，蔡英文肯定蔣經國，綠營重砲級人士卻是炮轟蔣經國，兩者截然不同，引起外界的熱烈討論和解讀，於紛紛解讀綠營在玩弄兩面手法，一方面鞏固深綠系統，另外一方面拉攏中間選民。

高思博認為，蔣經國反共保台所憑藉的後盾是雄厚的國力，所以開放與大陸交流，因為當時台灣的國力占優勢，更多的交流會讓大陸更多的羨慕，沒有副作用；這幾年台灣經濟實力逐年走下坡，不過大陸的經濟正在展露頭角，因而人民不再羨慕台灣。因此，小英這次的致詞顯示民進黨的政治定位正在位移，往中間靠，屬於陽謀，藍營的應對理應須有精密的論述。

他舉例，民進黨主流人物忽略蔣經國主政時期的國力，而是轉移目標，鎖定台積電是台灣的護國神山，卻忘記奠定台積電等世界級產業的發展基礎來自於孫運璿、李國鼎合力打造的經濟發展環境。然而孫、李更是蔣經國全力提拔的幹部，畢生以硬功夫厚植國力來保台，締造了「台灣錢淹腳目」的經濟起飛貢獻，絕非擅長打嘴砲以口號保台的綠營領袖所能比擬。

高思博說，綠營總是認為威權時期的台灣是一片黑暗，蔡總統的看法顯然比較全面、務實，「綠營何不挪除空泛的抗中保台思維，效法蔣經國，落實反共保台，才是國人之福。」