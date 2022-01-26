立陶宛研議台灣代表處改名？外交部：從未接獲更名要求

路透社報導指出，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯曾考慮請台灣方面調整駐立陶宛代表處的中文名稱。外交部發言人歐江安今天表示，相關報導內容並非事實，不論是我駐立陶宛台灣代表處或外交部，都從未接獲更名要求，呼籲各界切勿輕信不明訊息。

歐江安表示，立陶宛政府同意我國設處以來，中國政府持續以政治、外交及經濟脅迫等複合式威脅，以霸凌姿態逼迫立陶宛政府改變其外交決策，中方踐踏民主國家主權決定的行徑已違背國際規範與經濟秩序，民主國家及國際社會均已嚴厲譴責。

歐江安指出，我駐立陶宛台灣代表處的名稱是經過雙方政府協商後的共識，最近由立國高層所召集解決當前經濟困境的重要會議，無論討論過程以及事後對外發佈的各項公開聲明都顯示，立陶宛政府同意我方以台灣為名設處的主權國家決定「堅定不移」，立陶宛與台灣繼續交往及強化關係的立場從未改變。

歐江安說，立國高層會議結論強調立陶宛應著重在凝聚國內共識，並結合歐盟成員國的團結力量，以整體策略因應中國史無前例的惡意經濟脅迫，發掘並快速實施有效的反制措施，在上述會議過程並未討論涉及我駐處更名的議題。

歐江安表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國政府仍將秉持互惠互利原則，推動有助強化雙邊實質合作的各項政策。未來我國也將與國際民主盟友繼續共同鼎力支持立陶宛；即使處境艱困仍不畏霸權脅迫，台灣會繼續堅毅展現民主國家的韌性與堅毅精神。