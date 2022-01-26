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朱立倫批蔡英文從沒肯定蔣經國 民進黨是「台獨害台」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾吉松／攝影

針對蔡英文總統打「經國牌」引發藍綠批評，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，前幾天蔣經國紀念圖書館落成啟用，「蔡總統從頭到尾的致詞並沒有肯定蔣經國」，只強調開放給人民決定，這是哪一種參與的方式？而民進黨各方的批判、攻擊更是充滿矛盾，充滿對蔣經國的污辱。

朱立倫說，台灣經過這麼多年政黨輪替、民主時代，多次民調中最受肯定的就是蔣經國。朱立倫再次強調，蔣經國路線就是國民黨的路線，蔣經國最強調要能夠捍衛中華民國、保衛台灣、建設台灣，更重要的是要民主自由的愛台灣，這每一項都是國民黨堅定的立場。

朱立倫表示，民進黨或蔡總統願意跟隨蔣經國的路線，國民黨絕對歡迎，但不要扭曲蔣經國路線，蔣經國反對獨裁、共產、專制，更反對台獨，強調台獨會害台灣，「反獨保台」是蔣經國的重要路線，民進黨的保台灣是保台獨，是用「台獨害台」。

朱立倫表示，蔣經國晚年開啟台灣民主自由的社會，朝野政黨就是要相互尊重民主自由，民進黨這幾年清算鬥爭在野黨，走向民主獨裁，這完全不是蔣經國的路線，「經國先生希望的是民主開放不是民主獨裁」。

朱立倫接著表示，大家最肯定蔣經國的十大建設，包含新竹科學園區和護國神山台積電，他是真正建設台灣的總統，但民進黨這幾年在經濟上是明顯掏空台灣，民進黨每天講的護國神山台積電是蔣經國創建的，「民進黨沒有護國神山，只有護黨神話高端」。

在兩岸關係方面，朱立倫表示，蔣經國晚年開啟兩岸交流談話，但民進黨卻是全面交惡對抗，一個是和平，一個是導致戰爭，國民黨一定秉持蔣經國路線，堅持民主自由、捍衛中華民國，反對台灣獨立，兩岸和平交流對話，保衛我們所熱愛的台灣。

蔣經國 民進黨 朱立倫

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