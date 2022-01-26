最新台中市長民調出爐！ 盧秀燕防疫表現高達八成滿意

中選會公告2022年11月26日舉行九合一選舉，市長選戰年初開打，根據「台灣指標民調」今公布最新民調顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕，在施政滿意度64.2%、市民信任度61.7％，防疫表現更高達87.9%，另，盧對上林佳龍、蔡其昌與何欣純，民調均領先三成。

對於民調結果，台中市政府表示，尊重接受各界意見，市府會繼續努力打拼市政。林佳龍辦公室指出，對於民調不予回應。

今天「台灣指標民調」公布最新台中市長盧秀燕民調數據，市民信任度61.7%、施政滿意度64.2%、台中購物節拚經濟滿意度61.8%，其中，盧市長防疫表現滿意度更高達87.9%。

盧秀燕高民調，對上民進黨可能推出市長人選，「台灣指標民調」顯示，若年底台中市長是由國民黨盧秀燕和民進黨林佳龍競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.0%、林佳龍22.1%。

若盧與民進黨蔡其昌競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.6%、蔡其昌16.8%。與民進黨何欣純競選，目前民調支持度為：盧秀燕53.2%、何欣純15.6%。無論盧秀燕對上林佳龍、蔡其昌或是何欣純，目前民調都穩定領先三成。