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民眾黨險踏確診足跡遭隔離 小黨立委籲立法院線上開會

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安(右)、時代力量立委邱顯智(左)今舉行記者會呼籲，立法院應立即準備線上開會系統。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安(右)、時代力量立委邱顯智(左)今舉行記者會呼籲，立法院應立即準備線上開會系統。圖／高虹安辦公室提供

本土疫情升溫，立法院仍在進行臨時會。民眾黨立委高虹安、時代力量立委邱顯智今舉行記者會呼籲，立法院應立即準備線上開會系統，確保國家運作順暢。高虹安也舉例，民眾黨原預計於上周六在圓山飯店的尾牙，因確診足跡取消，黨籍立委、黨團幹部助理險遭匡列隔離，實有必要加速完善遠距會議系統，以免影響立委職權行使，有負全民所託。

高虹安指出，許多公私部門已逐步發展出不接觸、不群聚的線上辦公模式，去年12月《公司法》部分條文修正案也已三讀通過，放寬企業股東會可使用視訊會議，但立法院去年5月三級警戒時，雖曾完成視訊會議測試，至今仍未有後續系統更新或追加測試，也未有因應疫情升溫相關人員的參與會議機制。

高虹安表示，許多國家早在2020年疫情時開始導入視訊會議和遠距工作的平台工具，根據Marsview.ai Inc.整合統計資料顯示，2020年採用視訊會議的人數比2019年以前兩年成長87%，有54%的企業員工常態參與視訊會議，70%專業工作者每周至少一天遠距工作，53%每周超過一半工作天為遠距工作；並有83%的大企業與27.6%的小企業已導入或將導入視訊協作方案。

邱顯智也說，當各地方議會都爭對疫情後議事遭停擺的相關事項進行演練，教育部也對各層級學校進行一系列視訊教學的演練，甚至司法院在去年為了因應升上三級後的開庭狀況，也做了相關模擬。「但是立法院作為最高民意機關，卻沒有針對有關因疫情視訊開會後續的維護及相關措施」。

邱顯智說，立委作為人民代表，領國家薪水。在疫情期間，一旦立法委員因特殊情況無法議政時，國會運作也不該因此而停擺，希望立法院能盡速完善遠距會議的相關系統及測試，讓立法委員職權行使可以無障礙的進行。

疫情 立法院

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