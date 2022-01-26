快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨駐美代表處成立 辦公室就在白宮和國會中間

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨駐美代表處成立，辦公室，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。圖╱國民黨國際部提供
國民黨駐美代表處成立，辦公室，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。圖╱國民黨國際部提供

國民黨國際部先遣人員赴美籌備2個月，本月正式成立國民黨駐美代表處。國民黨上午舉行記者會，國際部主任黃介正表示，駐美代表處初步籌備工作已就緒，除了符合美國國內法律相關規定，也已確定在華府的辦公室位置，待黨主席朱立倫今年訪美即可揭牌；文傳會主委凌濤則現場展示曾在過去國親聯合駐美辦事處的國旗與黨旗，強調將把這兩面國旗與黨旗掛在重啟的駐美代表處，彰顯藍營對美工作的傳承。

黃介正說明，國民黨駐美代表處設有駐美代表及工作人員辦公空間，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。

凌濤回顧國民黨駐美歷史指出，2000年首次政黨輪替後，藍營體悟到要有正式的對美溝通管道，否則政策主張可能被扭曲與誤導。因此國民黨與親民黨於2004年成立聯合駐美辦事處，由曾任中華民國駐美代表處國會組組長袁健生擔任代表、前政治組組長張大同任副代表。

會中展示曾在2004年至2008年於華府國親聯盟駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，凌濤表示，兩面旗幟將帶到重啟的駐美辦事處，象徵國民黨務實外交政策重回華府，溝通管道將重新啟動。

至於主席朱立倫訪美時機，凌濤表示，相關行程正在規劃中，將視疫情發展狀況妥善安排，年後若有相關進度會隨時更新。

國民黨駐美代表處成立，辦公室，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。圖╱國民黨國際部提供
國民黨駐美代表處成立，辦公室，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。圖╱國民黨國際部提供
國民黨駐美代表處成立，辦公室，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。圖╱國民黨國際部提供
國民黨駐美代表處成立，辦公室，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。圖╱國民黨國際部提供

國民黨 凌濤

延伸閱讀

國民黨：經討論後對核食維持一貫立場 食安沒妥協餘地

會否安排蔣萬安隨朱立倫訪美？國民黨：義不容辭

獨／朱立倫找王育敏接國民黨副秘書長 回鍋督導文傳會

張麗善遭調查 國民黨：用事實破解雲林蘇家政治表演

相關新聞

國民黨駐美代表處成立 辦公室就在白宮和國會中間

國民黨國際部先遣人員赴美籌備2個月，本月正式成立國民黨駐美代表處。國民黨上午舉行記者會，國際部主任黃介正表示，駐美代表處...

3監委今悄悄南下查雲林張家 國民黨批「國家機器四權參戰政治追殺」

3名監委今天南下調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉侵占國有地、濫墾山坡地案。據了解，先前監委原訂1月24日現地勘查，但消息曝光後，以疫情考量為由延期，今天已低調南下調查。監察院對外不證實，但仍強調調查此案與政治或選舉完全無關。

國民黨：經討論後對核食維持一貫立場 食安沒妥協餘地

蔡政府近日將開放日本福島食品進口，國民黨今表示，經過討論後，國民黨將維持一貫的立場，國民的食品安全沒有妥協的餘地，國民黨...

抗疫700日的天王山之戰 輕症爆量安置考驗政府

新冠疫情已邁入第3年，台灣卻是700多日的抗疫之戰以來，首次真正面對大型傳染的考驗，政府不能再模稜兩可，扛起責任，宣示與逐漸流感化的病毒共存，或要耗費成本清零。抗疫戰略方向明確，才能讓民眾有所依循，否則終日現在疫情恐慌中，春節，也不必過了。...

會否安排蔣萬安隨朱立倫訪美？國民黨：義不容辭

國民黨駐美代表處本月正式成立，黨主席朱立倫將在訪美後赴代表處正式揭牌。對於訪美時程，國民黨文傳會主委凌濤今表示，因為全球...

吳釗燮台大演講 引「沉默的代價」籲為正義發聲

外交部長吳釗燮昨天應邀參加台灣大學第13屆「全球集思論壇」閉幕式，以「後疫情時代台灣在全球的定位」為題發表英語演講。吳釗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。