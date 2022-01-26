國民黨駐美代表處成立 辦公室就在白宮和國會中間

國民黨國際部先遣人員赴美籌備2個月，本月正式成立國民黨駐美代表處。國民黨上午舉行記者會，國際部主任黃介正表示，駐美代表處初步籌備工作已就緒，除了符合美國國內法律相關規定，也已確定在華府的辦公室位置，待黨主席朱立倫今年訪美即可揭牌；文傳會主委凌濤則現場展示曾在過去國親聯合駐美辦事處的國旗與黨旗，強調將把這兩面國旗與黨旗掛在重啟的駐美代表處，彰顯藍營對美工作的傳承。

黃介正說明，國民黨駐美代表處設有駐美代表及工作人員辦公空間，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。

凌濤回顧國民黨駐美歷史指出，2000年首次政黨輪替後，藍營體悟到要有正式的對美溝通管道，否則政策主張可能被扭曲與誤導。因此國民黨與親民黨於2004年成立聯合駐美辦事處，由曾任中華民國駐美代表處國會組組長袁健生擔任代表、前政治組組長張大同任副代表。

會中展示曾在2004年至2008年於華府國親聯盟駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，凌濤表示，兩面旗幟將帶到重啟的駐美辦事處，象徵國民黨務實外交政策重回華府，溝通管道將重新啟動。