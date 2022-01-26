快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨：經討論後對核食維持一貫立場 食安沒妥協餘地

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨國際部主任黃介正、文傳會主委凌濤上午主動說明核食立場。記者劉宛琳／攝影
國民黨國際部主任黃介正、文傳會主委凌濤上午主動說明核食立場。記者劉宛琳／攝影

蔡政府近日將開放日本福島食品進口，國民黨今表示，經過討論後，國民黨將維持一貫的立場，國民的食品安全沒有妥協的餘地，國民黨重視食安的立場絕不改變，無論是開放前後，國民黨都會進一切的力量為食品安全把關。

國民黨國際部主任黃介正題出三點說明，第一，國民黨基於對中華民國整體國家利益，以及對於台灣安全、貿易的綜合考量，一定會運用多管道，盡全力促進台日雙方關係的改善和加強。

第二，訪間許多報導把日本核輻射食品和中華民國加入CPTPP做連結，但國民黨認為沒有直接和重大的關連，還有哪一國當輪職主席有關聯。

第三，國民黨經過討論後，維持一貫的立場，也就是國民的食品安全沒有妥協的餘地，國民黨重視食安的立場絕不改變，無論是開放前後，國民黨都會進一切的力量為食品安全把關。

國民黨文傳會主委凌濤補充說明，民進黨在毫無檢測之下就要進口核食，國民黨堅決反對進口對民眾健康有傷害的核食。而且民進黨在整個過程中沒和民眾溝通，缺乏整體配套措施和檢測標準，就以一紙命令強度關山。

國民黨 食品安全 民進黨

延伸閱讀

獨／朱立倫找王育敏接國民黨副秘書長 回鍋督導文傳會

張麗善遭調查 國民黨：用事實破解雲林蘇家政治表演

蘇治芬發文監院函文雲縣府 藍：獨立機關傷害台灣民主

王義川批台中盧市府蓋橋圖利 國民黨：龍系民代才恐涉貪汙

相關新聞

國民黨駐美代表處成立 辦公室就在白宮和國會中間

國民黨國際部先遣人員赴美籌備2個月，本月正式成立國民黨駐美代表處。國民黨上午舉行記者會，國際部主任黃介正表示，駐美代表處...

3監委今悄悄南下查雲林張家 國民黨批「國家機器四權參戰政治追殺」

3名監委今天南下調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉侵占國有地、濫墾山坡地案。據了解，先前監委原訂1月24日現地勘查，但消息曝光後，以疫情考量為由延期，今天已低調南下調查。監察院對外不證實，但仍強調調查此案與政治或選舉完全無關。

國民黨：經討論後對核食維持一貫立場 食安沒妥協餘地

蔡政府近日將開放日本福島食品進口，國民黨今表示，經過討論後，國民黨將維持一貫的立場，國民的食品安全沒有妥協的餘地，國民黨...

抗疫700日的天王山之戰 輕症爆量安置考驗政府

新冠疫情已邁入第3年，台灣卻是700多日的抗疫之戰以來，首次真正面對大型傳染的考驗，政府不能再模稜兩可，扛起責任，宣示與逐漸流感化的病毒共存，或要耗費成本清零。抗疫戰略方向明確，才能讓民眾有所依循，否則終日現在疫情恐慌中，春節，也不必過了。...

會否安排蔣萬安隨朱立倫訪美？國民黨：義不容辭

國民黨駐美代表處本月正式成立，黨主席朱立倫將在訪美後赴代表處正式揭牌。對於訪美時程，國民黨文傳會主委凌濤今表示，因為全球...

吳釗燮台大演講 引「沉默的代價」籲為正義發聲

外交部長吳釗燮昨天應邀參加台灣大學第13屆「全球集思論壇」閉幕式，以「後疫情時代台灣在全球的定位」為題發表英語演講。吳釗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。