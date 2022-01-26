國民黨：經討論後對核食維持一貫立場 食安沒妥協餘地

蔡政府近日將開放日本福島食品進口，國民黨今表示，經過討論後，國民黨將維持一貫的立場，國民的食品安全沒有妥協的餘地，國民黨重視食安的立場絕不改變，無論是開放前後，國民黨都會進一切的力量為食品安全把關。

國民黨國際部主任黃介正題出三點說明，第一，國民黨基於對中華民國整體國家利益，以及對於台灣安全、貿易的綜合考量，一定會運用多管道，盡全力促進台日雙方關係的改善和加強。

第二，訪間許多報導把日本核輻射食品和中華民國加入CPTPP做連結，但國民黨認為沒有直接和重大的關連，還有哪一國當輪職主席有關聯。

第三，國民黨經過討論後，維持一貫的立場，也就是國民的食品安全沒有妥協的餘地，國民黨重視食安的立場絕不改變，無論是開放前後，國民黨都會進一切的力量為食品安全把關。

國民黨文傳會主委凌濤補充說明，民進黨在毫無檢測之下就要進口核食，國民黨堅決反對進口對民眾健康有傷害的核食。而且民進黨在整個過程中沒和民眾溝通，缺乏整體配套措施和檢測標準，就以一紙命令強度關山。