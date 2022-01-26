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吳釗燮台大演講 引「沉默的代價」籲為正義發聲

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
外交部長吳釗燮在「第13屆全球集思論壇」閉幕式發表演說。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮在「第13屆全球集思論壇」閉幕式發表演說。圖／外交部提供

外交部吳釗燮昨天應邀參加台灣大學第13屆「全球集思論壇」閉幕式，以「後疫情時代台灣在全球的定位」為題發表英語演講。吳釗燮表示，當重要民主國家發聲關心台海和平與穩定，就是對威權主義擴張的最有力嚇阻。他並朗誦德國宗教領袖馬丁尼莫拉的懺悔詩「沉默的代價」，鼓勵學子為正義發聲。

吳釗燮指出，台灣是國際社會「良善的力量」，將持續廣交朋友、貢獻國際。他也朗誦德國宗教領袖馬丁尼莫拉於1946年的懺悔詩「沉默的代價」，藉此鼓勵青年學子勇於為正義發聲，並呼籲各國正視中國威權主義對全球和平穩定的威脅，及民主陣營盟友團結一致，維護自由人權的共享價值。

吳釗燮分享擔任外交部長面臨的挑戰時指出，台灣國際處境艱難，不被允許參加許多國際組織，且當台灣參加國際會議或活動時，常面臨被不當改名的困境，因此外交部盡最大努力積極維護國家利益。

吳釗燮也說，中國持續對台灣進行軍事威嚇，去年侵入台灣西南防空識別區（ADIZ）的軍機就有近1000架次。此外，中國也試圖將勢力擴張至第二島鏈、南海，甚至印太區域。

吳釗燮表示，台灣在戰略上必須獲得更多民主國家的支持。當國際上重要民主國家發聲關心台海和平與穩定，就是對威權主義擴張的最有力嚇阻。

吳釗燮呼應今年論壇「尋常態」的主題表示，希望回到沒有疫情前的正常生活，台灣也希望擁有正常的國際地位、回到正常的國際參與。台灣樂意繼續為其他國家做出貢獻；台灣需要國際支持，但不能將國際支持視為理所當然，台灣也需要為其他國家發聲，支持其他國家。

吳釗燮 外交部 疫情

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