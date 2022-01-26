蔡英文讚蔣經國保台「綠黨內炸鍋」 王世堅也說話了

總統蔡英文出席「經國七海文化園區」開幕，肯定前總統蔣經國「反共保台」，前立委段宜康轟「莫名其妙！」曾任蔡首席文膽的姚人多也發表3千多字長文指「這是價值錯亂」。北市議員王世堅在臉書表示，小英總統出席開幕無可厚非，但蔣家在台灣的問題，是社會討論不足，盼促轉會能將這些歷史真相史料公布。

王世堅說，希望蔣經國的全部史料功過都能公開，還原歷史真相，並不影響華獨台獨的合作，台獨必須把餅做大，只要反中反共非統的都應該大家一起合作，這是現在也是未來的真理。

王世堅說，小蔡總統以國家領導人身分，出席前總統的紀念園區是無可厚非，但蔣家父子在台灣歷史上是有一些爭論的，蔣家父子現在在台灣的問題，是社會討論不足，蔣家與國民黨長期掌控了話語權、歷史解釋權，歷史真相一直沒有被還原。

王世堅說，他身為228受難家屬、白色恐怖受難家屬，希望小英總統主導的促轉會，能夠將這些歷史真相史料公布，「並不是我們一定要去追究、挖這些仇恨，適度的公布與討論，才有助於我們社會向前看」。