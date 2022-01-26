快訊

今天是送神日！清屯順序、禁忌一次看：清香爐用倒的恐「倒走好運」

桃園擴大社區採檢3288人 鄭文燦：還有新增確診

藍軍執政中部最大縣！王惠美本營「公投」大幅翻轉 解密連任基本盤

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:FB/魏明谷、王惠美、邱建富

文/朱涵瑜

2021年底四大公投案，「四個同意」闖關失利，天氣冷、選情冷，投票率不高，僅41.16%，從公投結果來看，民進黨「北票南補」的策略奏效，投票趨勢也回歸到藍綠基本盤對決。其中，中南部幾個藍營首長執政的縣市，包括彰化縣、雲林縣、嘉義市皆為「四個同意遭輾壓完封」，藍綠版圖悄悄移動，勢必牽動2022年底的九合一大選。

公投結果藍綠回歸基本盤！彰化縣公投「綠化」藍營執掌出現警訊

四大公投案中，萊豬、核四、藻礁基本上是牽涉到貿易、民生用電、環境永續議題，議題範圍廣且複雜，相較之下，「公投綁大選」較能聚焦在「純政治議題」，同時也較能看出藍綠選民歸隊的趨勢。進一步透過〈網路溫度計〉洞察報告調查統計，從「公投綁大選」投票結果分析，藍營執政四個縣市彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣全都出現警訊，其中，身為中部最大縣，近期積極爭取升格成為第七直轄市的彰化縣，公投結果深具指標意義，這次公投結果清楚顯示其各鄉鎮「綠化」趨勢明顯。

image source:四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析

藍營2022拉警報？王惠美昔選縣長26鄉鎮市僅輸2鄉  今公投票倉流失

2018年縣長選舉時，王惠美在彰化的得票狀況，幾乎可用「橫掃」來形容，不僅總票數領先對手民進黨籍的魏明谷9萬4526票，全縣26鄉鎮市僅竹塘鄉(輸91票)、二水鄉(輸323票)得票落後，彰化市得票數多出1.9萬票，和美鎮得票數多出1.1萬票。尤其是她曾經擔任過立委的選區，包括伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉，昔日更是王惠美的大票倉，紛拿下5～6成以上的得票率。不過，2021年四大公投，彰化縣的投票率只有37%，遠落後於全國投票率，就連針對公投綁大選一案，過去擔任立委時的6個選區票倉有4個轉綠，就連王惠美的老家鹿港鎮也沒守住，估計王惠美的尋求連任路，恐將會先遭遇本營失守的苦戰。

粉專社群空戰力！王惠美總點讚數最多、魏明谷貼文平均獲讚數最高

〈網路溫度計〉洞察報告觀察分析，2022年縣市長選舉，目前彰化縣幾位潛在性參選人，包括尋求連任的國民黨籍王惠美，民進黨魏明谷，以及民進黨籍的前彰化市長邱建富，除了勤跑地方，鞏固基層之外，未來臉書社群經營、空戰功力也是選戰攻勢。身為彰化縣長的王惠美雖非「網紅級縣長」，但她仍具有優勢，無論是政策宣導、臉書發文、公告縣府活動等等，都能獲得支持者或是部分民眾關注，從公投後至2022年1月16日，71篇貼文共獲得56,552個讚，平均一篇的獲讚數為797個。

目前沒有公職在身的魏明谷，臉書粉專追蹤人數10萬多人，與王惠美相差不遠，但社群互動結果，與王惠美有所不同，只有16篇貼文卻能得到30,025個讚，平均每一篇貼文可以獲得1,877個讚，平均讚數是在三人中相對最多者，換言之，魏明谷在社群經營上，擁有黏著度高的支持者；相較於王惠美與魏明谷前後任彰化縣長的粉絲團人數10萬人左右，邱建富粉專大約8千人，貼文、點讚數都是三人中居末。

image source:四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析 

image source:四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析


另有完整報告下載：四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析

                                 張麗善縣長優勢區得票衰退 連任困難度高

                                 宜蘭羅東蘇澳 林姿妙縣長連任三大難關

                                 東西區不同意票均較高 黃敏惠連任至少要贏回東區

                                 臺北呈北綠南藍  若無強力第三方  國民黨略佔上風

                                 各黨參選意願不明  邱奕勝粉絲經營績效暫時領先

                                 民進黨若無強力接棒人選  基隆政黨輪替機率高

                                 若兩黨候選人個人條件差異不大 藍營略佔優勢


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月18日至2022年1月21日。

資料來源：

．《FANSDO粉絲行為追蹤器》分析Facebook粉絲團經營成效，包含粉絲成長數、貼文互動數、粉絲喜好、熱門貼文、競品分析等指標。

．中選會2018年縣市長選舉結果。

研究方法：
．2018年縣市長選舉結果，僅採計「國民黨」與「民進黨」候選人得票，重新標準化後計算百分比以及兩黨得票率百分比差距。

．2021年四大公投僅採計案19(公投綁大選)的同意票與不同意票。 將2018年與2021年各縣市內行政區或鄉鎮市投票結果，以GIS地圖方式呈現，並比較兩個年度間的變化。 

 


公投 王惠美

延伸閱讀

想知道孩子在校情況 彰化縣開發APP「e指通」即時掌握

疫情升溫特教表揚火速進行 王惠美籲勿忘關懷特教生　

迎接2022花在彰化 縣府重鋪兩聯外道路本月完工

彰化東都市計畫卡關 王惠美籲整合意見莫錯失良機

相關新聞

福島食品解禁箭在弦上 最快明宣布

日本福島食品解禁箭在弦上，最快將在農曆年前闖關。黨政人士昨證實，福食極可能在立法院完成總預算協商後開放，表定最快明天宣布...

吳釗燮台大演講 引「沉默的代價」籲為正義發聲

外交部長吳釗燮昨天應邀參加台灣大學第13屆「全球集思論壇」閉幕式，以「後疫情時代台灣在全球的定位」為題發表英語演講。吳釗...

蔡英文讚蔣經國保台「綠黨內炸鍋」 王世堅也說話了

總統蔡英文出席「經國七海文化園區」開幕，肯定前總統蔣經國「反共保台」，前立委段宜康轟「莫名其妙！」曾任蔡首席文膽的姚人多...

影／疫情變化快速 立委籲立法院遠距會議快上線

針對近期疫情變化，民眾黨立委高虹安與時代力量立委邱顯智共同舉行記者會，指出去年五月立法院即已測試過遠距離視訊會議系統，但...

選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風

2022台北市長選舉剩下不到一年，立委蔣萬安是國民黨目前呼聲最高的潛在人選，民進黨方面，傳出衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍都有意參選，民眾黨則是力挺台北市副市長黃珊珊參戰。不過，從上一次台北市長選舉的藍綠版圖，以及日前四大公投「同意」對「不同意」票數的結果來看，如果回歸藍綠對決的局面...

藍軍執政中部最大縣！王惠美本營「公投」大幅翻轉 解密連任基本盤

2021年底四大公投案，「四個同意」闖關失利，天氣冷、選情冷，投票率不高，僅41.16%，從公投結果來看，民進黨「北票南補」的策略奏效，投票趨勢也回歸到藍綠基本盤對決。其中，中南部幾個藍營首長執政的縣市，包括彰化縣、雲林縣、嘉義市皆為「四個同意遭輾壓完封」，藍綠版圖悄悄移動，勢必牽動2022年底的九合一大選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。