選戰溫度計／2022北市長選戰綠營浮現警訊 藍綠版圖國民黨占上風

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

2022台北市長選舉剩下不到一年，立委蔣萬安是國民黨目前呼聲最高的潛在人選，民進黨方面，傳出衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍都有意參選，民眾黨則是力挺台北市副市長黃珊珊參戰。不過，從上一次台北市長選舉的藍綠版圖，以及日前四大公投「同意」對「不同意」票數的結果來看，如果回歸藍綠對決的局面，國民黨仍然占上風，然而一但黃珊珊確定參選，恐怕將會增添選情變數。此外，民進黨不只在台北市有狀況，四大公投後，桃園市、基隆市、新竹市也都浮現警訊。（完整洞察報告下載：四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析）

「北綠南藍 」若無強力第三方 國民黨略占上風

根據《四大公投後藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析》洞察報告分析，2018年，無黨籍柯文哲市長競選連任，瓜分掉綠營的票數，使國民黨推派出來的丁守中在各區支持度都大幅領先民進黨的姚文智，對比2021年四大公投，民進黨決定直球對決，形成「四個不同意」對上「四個同意」的藍綠對決局面，投票結果顯示出藍綠各自基本盤。其中，民進黨傾府院黨資源鋪天蓋地的宣傳活動，台北市全部12個行政區中，仍然只有大同、士林、北投區不同意票較高，其餘皆為同意票數多過不同意票數，顯示國民黨在台北市仍然有選民結構上的優勢，若無強力第三方的情況下，推派適合的人選，基本勝算將較民進黨高。

image source:四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析

陳時中無粉專 全靠新聞議題博聲量！林佳龍人氣旺、蔣萬安次之

進一步分析空戰，從這上述幾位主要潛在參選人的臉書粉絲團經營成效分析（2021/12/18~2022/01/06），林佳龍、蔣萬安、黃珊珊各自的粉絲團，黃珊珊在發文數量居冠，林佳龍則是總讚數、平均讚數最為突出，相較之下，無論是貼文數量、獲得讚數，蔣萬安都是這些人之中數值最低者，主要是在四大公投之前，外界認為他過於低調備戰，討論聲量低等等狀況。不過，蔣萬安目前尚未宣布參選，未來正式宣布參選，勢必會帶動一波聲量。蔣萬安個性較為拘謹，不是喜歡「敲鑼打鼓、昭告天下」的個性，未來如何打出政策亮點，拋出奇招，陸戰、空戰、網路戰，即時回應、透過網路社群替自己發聲，都將是選戰重點。

image source:四大公投藍綠版圖vs.2022縣市長選舉解析



完整報告免費下載：

《張麗善縣長優勢區得票衰退，連任困難度高》

《宜蘭羅東蘇澳，林姿妙縣長連任三大難關》

《東西區不同意票均較高，黃敏惠連任至少要贏回東區》

《王惠美縣長本營大幅翻轉，連任料陷苦戰》

《各黨參選意願不明 邱奕勝粉絲經營績效暫時領先》

《民進黨若無強力接棒人選 基隆政黨輪替機率高》

《若兩黨候選人個人條件差異不大，藍營略佔優勢》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月18日至2022年1月21日。