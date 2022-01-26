路透：立陶宛考慮要求台灣修正「台灣代表處」名稱

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
我國「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作。（取自外交部網站）
我國「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作。（取自外交部網站）

路透25日報導，立陶宛政府正在考慮要求台灣更改「駐立陶宛台灣代表處」的名字，改為較不具政治性的「台灣人代表處」，以化解與中國大陸的外交衝突。

英國金融時報21日曾報導，華府建議立陶宛更名以緩和緊張的立中關係，並稱「台灣代表處」無助深化台灣和立陶宛的關係，這項訊息遭美國白宮國安會和國務院雙雙否認。

路透25日從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）發出的報導，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周向總統諾賽達（Gitanas Nauseda）建議，要求台灣修正「台灣代表處」的中文用法，改為「台灣人代表處」，以降低對中緊張。

路透報導，這項更名案也會牽動立陶宛語和英語的名稱修正，將需要台灣同意。

立陶宛總統辦公室拒絕評論，外交部則並未回應。

外交部長吳釗燮去年7月20日宣布在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中國大陸強烈反彈，北京宣布降級對立陶宛的外交關係，召回駐立國大使，且限制進口立陶宛商品作為經濟報復。

立陶宛外交部去年說，在一個中國原則下，立陶宛決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係，美國國務院也數次表達力挺立陶宛和台灣深化並拓展雙邊關係。

諾賽達今年1月接受媒體訪問時，一度說「開設台灣代表處是個錯誤」，隔日改口稱，他「從未說過為了便利貿易而在立陶宛開設台灣代表處是個錯誤」。 「至於代表處的名稱，應該各方都能接受，應信守國際承諾，不應損害立陶宛的國家利益」。

立陶宛 外交部 台灣人

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