賴清德抵達洛杉磯 莫健、蕭美琴登機迎接

副總統賴清德出訪宏都拉斯，稍早抵達第一站過境點洛杉磯，美國在台協會（AIT）主席莫健及駐美代表蕭美琴親自上機迎接，宏都拉斯駐洛杉磯總領事里維拉（Maria Fernanda Rivera）也到機場獻花。雖然抵達時間是洛杉磯清晨6時許，仍吸引台僑至機場及下榻飯店迎接，賴一路上保持防疫社交距離，以揮手致意。

賴清德抵達飯店後，將以視訊方式與美國跨黨派議員及政要展開視訊對談，會晤名單由我方外交部、駐美代表處安排，人數眾多，每一場都有至少六到八人。視訊時，莫健及蕭美琴將全程陪同，我方特使團包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長余大㵢及隨團的總統府發言人Kolas也將在場參與。 副總統賴清德抵達第一站過境點洛杉磯，美國在台協會（AIT）主席莫健（右一）及駐美代表蕭美琴親（中）自上機迎接。圖／總統府提供 副總統賴清德抵達洛杉磯，宏都拉斯駐洛杉磯總領事里維拉（Maria Fernanda Rivera）也到機場獻花。圖／總統府提供