福島食品農曆年前開放？ 陳時中僅答「按科學標準」

立法院今繼續馬拉松協商今年度總預算案，當審查到衛福部預算時，國民黨團總召費鴻泰詢問衛福部長陳時中，若在臨時會後接到總統府指示，周五要開放日本核災地區食品進口，該怎麼做？陳時中回應，「按照國際規範、科學標準，站在國民健康立場思考」，費鴻泰不滿陳時中答案曖昧不明，放話「臨時會一定要周五才會結束」。

對此，民進黨團總召柯建銘表示，日本食品什麼時候開放，是經過總統及經貿團隊決定，「總召沒有資格問也不能問」，臨時會不要假設一定要弄到周五，立法院在疫情持續群聚，是全國最不良示範，應趕快結束臨時會。

國民黨立委洪孟楷也詢問陳時中，食藥署過去10年邊境抽驗17萬件日本報關食品，其中231件驗出輻射物質，假如蔡總統公布福島5縣市食品要進口，會有多少報關食品？我國是否有足夠能量可以全部檢驗？

陳時中回應，日本食品以前都沒有輻射超標，但一旦驗出輻射就會退貨或銷毀。至於未來若開放進口，檢驗部分「越危險的要走向逐批」，目前檢驗量能應該沒問題，但進口的量多少，要跟相關單位了解，很難掌握。