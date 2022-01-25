朝野協商因勞保基金陷膠著 游錫堃：3小時能解決我下跪

立法院今持續朝野協商今年度總預算，當討論到勞保基金議題時，國民黨團立委不斷要求勞動部長許銘春、主計長朱澤民說明如何彌補虧損缺口，但兩人的回答令國民黨團無法接受，朝野協商一度陷入膠著。立法院長游錫堃因此向國民黨團脫口說出，「如果再3小時能夠解決，我給你跪」；民進黨團總召柯建銘也呼應，「請大家務實一點，若3個小時能講得出來解決方案，我躺在地上給你踢」。

今朝野協商至勞動部相關預算案時，國民黨立委曾銘宗質疑，勞動部日前公布勞保年金精算結果，原預計2026年破產的勞保基金，延後至2028年，但勞保基金目前虧損缺口還有高達逾800億元，政府有無能力撥補？解決及改革方案為何？

許銘春回應，勞保年金改革議題茲事體大，會納入各界意見審慎研議，朝向勞保永續邁進；朱澤民則表示，社會保險當年收入一定要能夠支應支出，不要讓當年度流量呈現赤字，政府會持續撥補。

不過，國民黨團立委曾銘宗、費鴻泰、陳玉珍等人，不滿兩人未具體回答問題，不斷追問改革方案，並揚言「沒有回答問題，把你轟出去」，雙方陷入膠著近30分鐘。

游錫堃眼看協商進度再度延遲，忍不住出面表示，勞保年金議題很重大，不是主計長、部長在現場可以解決，「這問題是政治家問題，你把他逼死也沒辦法」，他並喊話，此議題應透過召開國是會議解決，「如果在這裡再逼3小時能夠解決，我給你跪」，朝野協商應先往下走。

柯建銘也呼應，曾銘宗提的這問題很好，但這房間裡沒有人可以解決這問題，應該務實一點，如果再3小時可以解決，「我躺在地上給你踢」。

陳玉珍則不滿地說，要跪不跪都不在乎，重點是要解決勞工問題；費鴻泰則批評，部長一定要講出大方向，否則憑什麼當部長；曾銘宗也表示，先前就有提過要召開國是會議，但最後又跳票。

由於雙方仍未有交集，游錫堃便先宣布休息5分鐘。而在休息結束後，雙方情緒也稍微緩和，未針對此議題持續討論，恢復協商總預算案。