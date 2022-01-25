【重磅快評】在蔡英文尊蔣前 台灣早已價值錯亂

蔡總統尊蔣，民進黨炸鍋，新潮流轟她莫名奇妙，蘇貞昌指桑罵槐，提醒她「莫忘獨裁者滿手血腥」。總統昔日文膽姚人多三發臉書，嚴肅指出「總統，妳錯了」，姚無官一身輕，難得多話，細數蔡英文如何價值錯亂，甚至點破府內連日動員媒體替總統洗地，吹噓小英是去搶神主牌。

文膽千字文對上新蘇系砲火，免得有人借神主牌殺人，他抖出府內操作輿論，阻止英粉護主出征深綠，危機擴大。姚再三澄清不是蔡幕僚，卻長懷護主之心；但價值混亂這件事，早在尊蔣前，蔡總統和民進黨已摧毀台灣許多重要價值，姚人多期待的「道德化身」已是報廢的人設了。

姚人多不滿總統拿轉型正義作政治角力與攻防，主張政治上有些價值不該被交換。但諷刺的是，促轉會一成立就是政治角力場，因輔選有功得到位子的副主委張天欽，自稱是東廠，要藉除垢把新北市長候選人候友宜「操作」掉。更有甚者，學運檔案被民進黨派系拿來爆料，作掉初選對手。這些轉型正義裡充滿著骯髒的政治交換與攻防，會比總統尊蔣高尚嗎？

蔡總統追求執政價值，為了勝選，綠營有什麼事不能交換？網軍為了她批賴打韓，人格毀滅無所不用其極，綠營政客上行下效養網軍，逼死公務員毫無愧意。政府利用側翼進行社會控制，再加上檢警司法恐嚇，相比蔣家統治的線民監控，更細膩無形；比起動用軍警滿手血腥，操弄網軍迫人社會死亡讓更多百姓畏懼。

民進黨執政至今，在野時動人的價值所剩無幾。四大公投讓人看到無數昨非今是，藻礁永存、抵死擋萊豬與捍衛公投民權，政治誓言一旦擋到蔡總統，都被輾得灰飛煙滅，反核也得為日本核食讓步，除了台獨黨綱留在神案上，什麼價值不被典當換成選票？

十二年前姚人多勸說蔡英文接手民進黨時，就該知道她是「黨國之女」，家族與威權統治有著千絲萬縷關係。這些年，她配合幕僚完成許多政治表演，但她也是平常人，和許多台灣人一般，對蔣經國有歷史情感，這是來自大時代的基因密碼，不會被民進黨論述高手磨洗殆盡。更何況，對一個蹭流量起家的政治人物，尊蔣助長人氣有何不宜？綠營人士與其責問蔡英文，該問的是：為什麼台灣人忘不了蔣經國？

也許綠營人士已看出，蔡英文和李登輝一般，用台獨騙到選票後，自動接續蔣經國路線，回到中華民國法統尋求歷史定位。她丟下民進黨的人設，準備追逐下一個政治高峰，卻砸壞綠營的政治提款機。