影／黃偉哲是教官線民?林佳龍:公開資料更嚴格標準要求

台南市長黃偉哲在促轉會資料裡，被質疑當年就讀台大時期，可能是當時教官的線民，監控當時的學運份子。交通部前部長林佳龍今天出席「台灣正青」2022議員擬參選人媒體茶敘時，受訪表示，應該要還原歷史的真相，大家一起公開這些資料。至於媒體提的個別的個案，「我就不方便，因為這涉及到資料到底有多少？當事人有一些說明，社會也有一些討論。過去是怎麼樣？我們希望能夠忠於歷史的真相」。

林佳龍說，至於在這個過程當中，民進黨怎麼樣去反省，能夠為轉型正義做更多的事情，這是社會所期待的。畢竟民進黨是反抗威權統治、代表台灣人的政黨，也必須要有更嚴格的標準來自我要求，應該還可以做更多轉型正義的事情。

林佳龍認為，台灣是協商式的民主轉型，當中確實有很多過去威權統治者留下來的傷害、或不義的事情，還是要持續對真相調查，也必須要療傷止痛、走出未來。所以這個轉型正義，不會因為任何一個人的一句話、或一個行動而停止，還是要繼續推動。