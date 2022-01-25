蔣經國為何是威權象徵？ 藍委、促轉會激辯

立法院朝野黨團下午繼續協商111年度中央政府總預算案，在討論促進轉型正義委員會預算時，國民黨團再度與促轉會代理主委葉虹靈及民進黨團總召柯建銘激辯，立法院長游錫堃隨後裁示暫緩討論，先審查其他機關預算。

國民黨團總召費鴻泰質疑，蔡英文總統出席「經國七海文化園區」前夕，促轉會促園區更名，是否也要發函給蔡總統，要她向社會大眾及民進黨道歉？藍委曾銘宗也追問，促轉會昨天沒講清楚，台南市長黃偉哲、駐日代表謝長廷到底是不是線民？

國民黨團書記長陳玉珍說，蔡總統出席說的話和促轉會的意旨完全相反，莫非是在說蔡總統說一套做一套？促轉會口口聲聲只有台灣轉型正義，卻忘記金門的轉型正義，「不要只記得228，忘記823」。

葉虹靈表示，促轉條例未排除台澎金馬任何地區適用，如果涉及到國家出於為威權統治目的，不法侵害人民權利，相關案件他們接到很多陳情，都會在職權範圍內來處理，未來促轉條例若修正通過，擴增行政不法認定，並出於威權統治目的，當然不會排除金門地區適用。

葉虹靈說，促轉會這個階段做的不是為了要一一公布個案，否則調查局有3萬案件、警政署7萬案件都在檔案局，促轉會在有限任期內不是以揭露個案為主，是要為長久的轉型正義工程法制化做前置作業，因此，恕她無法一一回應評論個案。

葉虹靈解釋，威權象徵不是促轉會憑感覺認定，他們理解並尊重不同人對歷史情感經驗和認識，會對兩蔣過去歷史人物有不同評價，但促轉條例已經把威權統治時期匡列出來，為了否定威權統治的合法性、記取歷史教訓，出現在公共建築或場所的紀念或緬懷威權統治者的象徵，應予移除或改名方式處置。

至於國民黨立委質疑，為何經國七海園區是威權統治象徵？葉虹靈說，蔣經國從1950年代就任總統府機要室資料組主任，蔣介石到台灣後打算重整不同情治體系，這是蔣經國著手的工作，其統整完的情治機關，正是釀成大量政治犯、冤案系統的源頭，蔣經國雖然表面上不像蔣介石親批改判，但他在整個情治系統的位置，無庸置疑。

葉虹靈說，如果有些人認為50年代保台戒嚴是必要之惡，為何還實施長期戒嚴？甚至台灣已經現代化，中產階級興起，大家希望更多自由之後，蔣經國還在美麗島實行這麼嚴酷的大抓捕，一夕扼殺黨外香火、選舉暫停？斑斑歷史，都已指明其威權統治地位無誤，他本人不管是在日記、檔案、學者研究都有很多證明。