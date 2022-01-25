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游錫堃：立法院訂購蘭姆酒 以行動支持立陶宛
立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，立法院長游錫堃今天在臉書表示，立陶宛不畏懼中共的威脅，堅定挺台灣，令人感動，立法院以實際行動支持立陶宛，訂購了一些民主蘭姆酒，團結對抗中共的威權霸凌。
游錫堃表示，中國持續以戰狼外交的方式，用經濟手段霸凌許多民主國家，令人不齒。而立陶宛不畏懼中共的威脅，堅定挺台灣，維護自由民主的決心，讓台灣感動不已。
游錫堃表示，立陶宛MV Group Production公司生產的2萬瓶深色蘭姆酒，在去年12月被中國拒收，台灣的台酒公司知情後，馬上收購這批蘭姆酒。
游錫堃說，立法院這次以實際行動支持立陶宛，也訂購了一些 民主蘭姆酒，團結對抗中共的威權霸凌！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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