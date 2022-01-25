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傳美前國務卿龐培歐將訪台 外交部：尚無具體訪台細節

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國前國務卿龐培歐。報系資料照片
美國前國務卿龐培歐。報系資料照片

有媒體報導美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月訪台出席「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei），外交部今表示，目前尚無具體訪台細節。

外交部指出，原訂於今年1月舉辦的「哈利法克斯台北論壇」，因為國際疫情升溫，主辦單位已決定順延到今年其他時間舉行；我方目前正密切關注疫情發展，以確定適當的辦理時間。

外交部並表示，洽邀美國現任及卸任政要訪問台灣一向是外交部對美工作的重要一環；龐培歐任內對強化台美關係具有重大貢獻，台灣至為珍惜與感謝其給予的支持及長遠友誼。

外交部說，我方誠摯歡迎龐培歐擇期來台灣進行訪問；在卸任後，龐培歐雖已表達訪台意願，但目前尚無具體訪台細節。

據相關人士表示，龐培歐確實原本有意出席「哈利法克斯台北論壇」，但因疫情而無法確定訪問日期；相關人士並透露，除了龐培歐，「原本要來的人可多了，還有美國更高層的官員」。

龐培歐 外交部 疫情

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