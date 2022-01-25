蔡英文盼化解台灣社會分歧 趙少康：先廢促轉會

蔡英文總統上周出席「經國七海文化園區」開幕式，致詞時表達盼化解台灣社會分歧，被解讀打蔣經國牌。中廣董事長趙少康在臉書，蔡總統真想化解，就應趕快裁撤「促轉會」這個黑機關，「中正紀念堂要不要拆」這種無聊的問題也不用再拿出來討論，可以依照他的建議，將中正紀念堂轉型成「反共紀念公園」，繼承蔣經國的職志，也是藍綠最大公約數。

趙少康表示，「經國七海文化園區」上個周六開幕，他也到場見證並參觀，這場活動因為蔡總統出席，開始出現民進黨搶走國民黨「蔣經國牌」的論述。不過，蔡英文文膽姚人多今天一篇千字文，講出民進黨的真心話，蔡英文所說的「化解台灣社會分歧」，對民進黨而言「製造社會分歧」才是煽動選民的最佳吸票機。

趙少康強調，對於蔡英文願意出席「七海園區」開幕式，他是給予肯定的，即使有人解讀這是蔡英文為了搶藍營的票作出的決定，但是他用大角度看待，蔡英文出席的本身就是好事，就是釋出一種善意，為了考慮綠營的感受，所以用藍綠最大公約數「反共」紀念經國先生的功績。

趙少康說，姚人多的千字文無情的戳破蔡英文想要營造的印象，民進黨打著「轉型正義」旗幟，對蔣氏家族的追殺從來沒有停止，只要打著反威權獨裁的名號，就能對兩蔣「論過不論功」，不斷汲取政治紅利，但卻由全民付出代價，用意識形態讓國家分裂跟族群對立越陷越深，導致真正重要的政策與史觀沒辦法獲得重視討論。

趙少康表示，蔣經國對台灣經濟、民生與民主的功勞無法抹滅，他帶領台灣走出中美斷交最深的挫折、推動十大建設，並催生「護國神山」台積電，更在晚年解除戒嚴，開放報禁、黨禁、允許赴大陸探親，讓台灣走向民主開放，不分藍綠都應該肯定蔣經國做的實事。