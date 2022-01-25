民眾黨提名議員曾當店員被網酸 黃希賢發文力挺

民眾黨日前公布全台議員提名人名單，年僅24歲的基隆市仁愛區提名人李依芩，有一項經歷是「麥當勞服務員」，遭部分人士臉書洗版出征及言詞羞辱。無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天表示，青年參政本就應大力鼓勵，自己也曾是搬運工，總比含金湯匙出生的政二代好很多。

仁愛區提名人李依芩年齡24歲，學歷是國立台北商業大學專科，現職為德侑科技股份有限公司總經理秘書。經歷有均晨文理補習班助理導師、麥當勞服務員等，遭部分人士洗版出征及言詞羞辱。有網友狠酸這樣的學歷及經歷能獲得提名？

李依芩在臉書回應，「面對能力的質疑我全盤接受，但無法忍受的是歧視及羞辱的偏激言論」，尤其從麥當勞打工轉職到科技公司總經理秘書，許多網友有過多的遐想，讓她看到的不是民主自由言論，而是「台灣的民主及性別平等意識正在逐漸退步的現象」。

李依芩說，她不覺得這些學經歷很丟臉，對於過去工作經驗都感到非常珍惜及感謝，在其中學習到的經驗價值遠高於薪水的多寡。

以無黨籍身分參選基隆巿長的國民黨基隆巿黨部前主委黃希賢今天發文力挺，他表示，自己親身從底層走過，體驗過最基本的低薪工作，才能知道民間疾苦，與市民站在一起，這應是對從政加分的事，且這些工作也都是服務眾人，英雄不怕出身低，這都是年輕人參政的養分，應予以大力肯定，更象徵民主國家的精神，怎還有如此桎梏、看重世家大族門閥的觀念？

民眾黨還公布基隆市另三區提名，中正區提名43歲林毓峯，現職社團法人中華民國全力分享愛協會理事長、台北市新興國中家長會委員，學歷為銘傳大學新媒體暨傳播管理學系（就讀中）；信義區提名29歲紀珈，現職為林金發律師事務所副所長，學歷亞洲大學財經法律學系。