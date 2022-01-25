快訊

囚禁暴打高嘉瑜 林秉樞遭起訴八大罪刑

有確診足跡？高雄義享天地下午5點暫停營業 全館清消

民眾黨提名議員曾當店員被網酸 黃希賢發文力挺

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，安樂區提名37歲劉韋巡。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，安樂區提名37歲劉韋巡。圖／取自民眾黨臉書

民眾黨日前公布全台議員提名人名單，年僅24歲的基隆市仁愛區提名人李依芩，有一項經歷是「麥當勞服務員」，遭部分人士臉書洗版出征及言詞羞辱。無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天表示，青年參政本就應大力鼓勵，自己也曾是搬運工，總比含金湯匙出生的政二代好很多。

仁愛區提名人李依芩年齡24歲，學歷是國立台北商業大學專科，現職為德侑科技股份有限公司總經理秘書。經歷有均晨文理補習班助理導師、麥當勞服務員等，遭部分人士洗版出征及言詞羞辱。有網友狠酸這樣的學歷及經歷能獲得提名？

李依芩在臉書回應，「面對能力的質疑我全盤接受，但無法忍受的是歧視及羞辱的偏激言論」，尤其從麥當勞打工轉職到科技公司總經理秘書，許多網友有過多的遐想，讓她看到的不是民主自由言論，而是「台灣的民主及性別平等意識正在逐漸退步的現象」。

李依芩說，她不覺得這些學經歷很丟臉，對於過去工作經驗都感到非常珍惜及感謝，在其中學習到的經驗價值遠高於薪水的多寡。

以無黨籍身分參選基隆巿長的國民黨基隆巿黨部前主委黃希賢今天發文力挺，他表示，自己親身從底層走過，體驗過最基本的低薪工作，才能知道民間疾苦，與市民站在一起，這應是對從政加分的事，且這些工作也都是服務眾人，英雄不怕出身低，這都是年輕人參政的養分，應予以大力肯定，更象徵民主國家的精神，怎還有如此桎梏、看重世家大族門閥的觀念？

民眾黨還公布基隆市另三區提名，中正區提名43歲林毓峯，現職社團法人中華民國全力分享愛協會理事長、台北市新興國中家長會委員，學歷為銘傳大學新媒體暨傳播管理學系（就讀中）；信義區提名29歲紀珈，現職為林金發律師事務所副所長，學歷亞洲大學財經法律學系。

安樂區提名37歲劉韋巡，現職台灣民眾黨基隆市黨部安樂區主任、苙霏國際貿易執行長、金金商務旅館總經理等，學歷為美國林肯大學商業管理學碩士。

國民黨前基隆新黨部主委，無黨籍基隆市長參選人黃希賢，今天公布自己年輕時照片，力挺李依芩。圖／黃希賢提供
國民黨前基隆新黨部主委，無黨籍基隆市長參選人黃希賢，今天公布自己年輕時照片，力挺李依芩。圖／黃希賢提供
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，仁愛區提名人李依芩年齡24歲。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，仁愛區提名人李依芩年齡24歲。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，信義區提名29歲紀珈。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，信義區提名29歲紀珈。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，中正區提名43歲林毓峯。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨日前公布全台議員提名人名單，基隆市市七區中提名四區，中正區提名43歲林毓峯。圖／取自民眾黨臉書

基隆 台灣民眾黨 麥當勞

延伸閱讀

只賣5天！麥當勞「香菜冰旋風」2月挑戰極限　網友：香菜控都沉默了

基隆市公車換新裝 「K」城市logo取代藍天綠地和景點

遍及台北6區！圓山廚師一家3口確診足跡曝光 麥當勞、全聯、康是美入列

海撈1300億遭查辦！林瑞陽現身直播帶貨　網酸：錢的力量

相關新聞

影／黃偉哲是教官線民?林佳龍:公開資料更嚴格標準要求

台南市長黃偉哲在促轉會資料裡，被質疑當年就讀台大時期，可能是當時教官的線民，監控當時的學運份子。交通部前部長林佳龍今天出...

朝野黨團共識 公費助理比照軍公教調薪4%

立法院朝野黨團今下午協商111年度中央政府總預算案，朝野4黨團一致同意，立法院公費助理費比照軍公教人員待遇調整，增加4%...

蔣經國為何是威權象徵？藍委、促轉會激辯

立法院朝野黨團下午繼續協商111年度中央政府總預算案，在討論促進轉型正義委員會預算時，國民黨團再度與促轉會代理主委葉虹靈...

游錫堃：立法院訂購蘭姆酒 以行動支持立陶宛

立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，立法院長游錫堃今天在臉書表示，立陶宛不畏懼中共的威脅，堅定挺台灣，令人感動，立法院以實際行動...

傳美前國務卿龐培歐將訪台 外交部：尚無具體訪台細節

有媒體報導美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月訪台出席「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei），外...

蔡英文盼化解台灣社會分歧 趙少康：先廢促轉會

蔡英文總統上周出席「經國七海文化園區」開幕式，致詞時表達盼化解台灣社會分歧，被解讀打蔣經國牌。中廣董事長趙少康在臉書，蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。