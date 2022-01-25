蘇貞昌稱藍與陸交流氣死蔣經國 黃子哲：蔡英文賣國？

蔡英文總統肯定故總統蔣經國，行政院長蘇貞昌今順勢反批國民黨，稱蔣過去與共產黨不妥協、不談判，現在國民黨人卻直跑大陸、跟大陸唱和，若蔣在世會氣死。國民黨發言人黃子哲下午在臉書質疑，曾表明願「蔡習會」的蔡總統也賣國？

黃子哲表示，按蘇貞昌標準，美國與中華民國斷交並與對岸建交，是不是都是在與對岸唱和？既然蘇要死守三不，何不趕快廢掉兩岸經濟合作架構協議（ECFA），或立即停止兩岸貿易往來、把兩岸斷航？

黃子哲說，蔣經國當年的三不政策：不接觸、不談判、不妥協，有其時空環境的背景因素，但從90年代後期起，兩岸交流互動逐漸頻繁已是大勢所趨；從2016蔡政府上台後，台灣對大陸的貿易依存度，也是持續「不減反增」。

黃子哲表示，過去民進黨人士「登陸者」族繁不及備載，駐日代表謝長廷還曾喊「憲法一中」，蔡英文總統也曾表明願「蔡習會」，按蘇貞昌標準，這些都是賣國行為？還是蘇就是雙標王？蘇胡亂扣帽抹紅練肖話，才是連神明都會被他氣死。