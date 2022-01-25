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國民黨支持度創新低 趙少康：拋棄私心為黨為國為人民

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。記者季相儒╱攝影
中廣董事長趙少康。記者季相儒╱攝影

國民黨支持度創16年來新低，對於要如何改革，中廣董事長趙少康今受訪表示，民之所好好之，民之所惡惡之，提出能夠感動人民的主張，拋棄私心，一切為黨為國和2300萬人民，大家會看得到了。

趙少康說，國民黨當然要急起直追，他也說，民進黨支持度雖然有44%，但反對的也有41%，也很多，這其實都是國民黨可以爭取和追求的目標，國民黨當然自己要奮發向上，讓支持者不失望，讓期待者可以滿意。

此外，對於蔡英文總統打出經國牌，趙少康說，蔡總統願意肯定蔣經國對台灣的貢獻、解除戒嚴、黨禁報禁、開放大陸探親等，「蔡總統肯定是一件好事」。政黨之間當然有競爭、對立，但也可以欣賞和互相肯定，「像蔡英文做這事我就肯定她」。

趙少康說，對於蔡總統肯定蔣經國，反而藍營許多人覺得這是居心叵測，是來搶藍營的選票。但他覺得，要搶就搶，選票不是哪一個人的，選票是大家的，能夠爭取民心是一件好事。如果政治人物都能夠拋棄自己的成見和立場，能夠追求和諧、團結也是一件好事。

趙少康 國民黨 蔣經國

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