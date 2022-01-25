柯文哲拒絕藍白合 趙少康：時間還早 他不會一口答應

2022地方選舉，台北市長柯文哲拒絕和國民黨合作，「藍白合」瀕臨破局。中廣董事長趙少康受訪表示，時間還早，這不會一口就答應了，一步步走再說吧。

台北市副市長黃珊珊說，第一名一直勸第三名的不要比賽，實在很沒出息。趙少康表示，合也不是不比賽，大家要去努力啊，競合一起把力量集中。當然國民黨要做準備，民眾黨不願意就靠自己力量嘛，有什麼了不起，靠自己就不能拚啊？

趙少康強調，國民黨自己要有拚的實力，自己能夠贏，別人跟你合才心甘情願；如果要靠別人才贏，別人當然開出來的價碼可能很高，也覺得那幹嘛跟你合。就如同國民黨立委蔣萬安所說，有3個人他也可以拚贏，有這樣的氣魄再合只是擴大基礎，而不是沒有對方就輸了、就不行了，這樣當然不行，要有一點志氣。