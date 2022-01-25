快訊

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

信義區百貨幾乎全中！北市衛生局公布2足跡 台鐵、轉運站也入列

柯文哲拒絕藍白合 趙少康：時間還早 他不會一口答應

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。記者季相儒╱攝影
中廣董事長趙少康。記者季相儒╱攝影

2022地方選舉，台北市長柯文哲拒絕和國民黨合作，「藍白合」瀕臨破局。中廣董事長趙少康受訪表示，時間還早，這不會一口就答應了，一步步走再說吧。

台北市副市長黃珊珊說，第一名一直勸第三名的不要比賽，實在很沒出息。趙少康表示，合也不是不比賽，大家要去努力啊，競合一起把力量集中。當然國民黨要做準備，民眾黨不願意就靠自己力量嘛，有什麼了不起，靠自己就不能拚啊？

趙少康強調，國民黨自己要有拚的實力，自己能夠贏，別人跟你合才心甘情願；如果要靠別人才贏，別人當然開出來的價碼可能很高，也覺得那幹嘛跟你合。就如同國民黨立委蔣萬安所說，有3個人他也可以拚贏，有這樣的氣魄再合只是擴大基礎，而不是沒有對方就輸了、就不行了，這樣當然不行，要有一點志氣。

國民黨 趙少康 北市

延伸閱讀

影／北巿重陽金條例要政院不核備 議員轟柯文哲混蛋

柯文哲年末三個感謝 不忘感謝郭台銘等捐助疫苗

阿北在找你！柯文哲：收細胞簡訊民眾快去篩檢

差5分鐘險被匡列？柯文哲：若什麼都怕 乾脆在家打坐

相關新聞

柯文哲拒絕藍白合 趙少康：時間還早 他不會一口答應

2022地方選舉，台北市長柯文哲拒絕和國民黨合作，「藍白合」瀕臨破局。中廣董事長趙少康受訪表示，時間還早，這不會一口就答...

賴清德飛往洛杉磯 機上廣播透露今天第一餐

副總統賴清德今天啟程出訪宏都拉斯，上午11時搭乘華航專機前往美國洛杉磯過境。賴清德稍早以特使團團長身分在機上廣播，感謝外...

2024接班賽賴清德先起跑 鄭文燦困守桃園還有一樁煩惱事

2024總統大選接班賽，副總統賴清德率先起跑，今天代表蔡英文總統出訪宏都拉斯，並過境美國洛杉磯。也是接班熱門人選的桃園市長鄭文燦最近陷於疫情難關，桃園位於國門第一線首當其衝，鄭文燦的政治聲望也因疫情受到衝擊，與疫情同樣困擾鄭文燦的，還有年底桃園市長選舉。...

「總統妳錯了」 姚人多：蔡英文紀念蔣經國價值錯亂

蔡英文總統出席蔣經國園區紀念活動，引發外界討論。曾在蔡總統團隊擔任文膽角色的姚人多，今天在臉書表示，去紀念蔣經國，這是一...

國民黨支持度雪崩、民眾黨內患 年底大選北市之戰「藍白合」難度高

國民黨立委蔣萬安傳出將在農曆春節後宣布投入台北市長選舉，國民黨前副主席郝龍斌拋出「藍白合」思考，指這是蔣萬安及在野政黨與要與民進黨抗衡時必須面對的問題。不過，朝野政黨立法院人士不約而同斷言「不可能」，指現階段沒有藍、白合作的基礎，而且，國民黨雖然有自己的問題，支持度雪崩式下跌，但民眾黨內部待解決的問題也不小。

蔡英文打經國牌 洪秀柱批可笑「她也想和平統一嗎？」

蔡英文總統上周出席「經國七海文化園區」開幕，肯定蔣經國過去反共保台貢獻，被外界解讀打「經國牌」要搶藍營的票。對此，國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。