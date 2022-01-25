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賴清德飛往洛杉磯 機上廣播透露今天第一餐

聯合報 / 記者丘采薇／台北─洛杉磯隨行即時報導
副總統賴清德在專機上的第一餐，點了「香煎桂丁雞腿」。圖／總統府提供
副總統賴清德在專機上的第一餐，點了「香煎桂丁雞腿」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天啟程出訪宏都拉斯，上午11時搭乘華航專機前往美國洛杉磯過境。賴清德稍早以特使團團長身分在機上廣播，感謝外交部、特使團及隨行媒體，他也透露，他今天在專機上的第一餐吃了「香煎桂丁雞腿」，盼大家用餐完畢就盡快休息，準備迎接下機後一連串工作。

賴清德表示，為了要讓這趟出訪順利成功，外交部和特使團的同仁都非常辛苦，他感謝大家，未來希望外交部同仁繼續協助，給特使團一些幫忙，讓任務順利完成。

賴清德也特別感謝媒體朋友不畏路途遙遠，也不怕疫情嚴重，毅然決然參加特使團行程，一起開拓台灣的國際空間，他表示，每每想到大家犧牲年假採訪，就對大家油然生敬，感謝大家，「欠大家的回到國內再還。」

賴清德表示，這次出訪，防疫是最優先考量，不但以包機方式，中華航空的機組人員也是全副武裝，用最完善的裝備來進行機上服務工作，非常辛苦，非常感謝中華航空公司的機組人員。他也表示，此行為了防疫順利，特別邀請部立桃園醫院副院長陳厚全隨行幫忙，希望這一次出訪能夠平安出國，也平安回家，不給國內防疫工作帶來任何困擾。

賴清德也透露，他今天中午吃了香煎桂丁雞腿特餐，非常好吃，不知道大家點了什麼餐點，不管任何餐點，華航一定是提供最好的服務，希望大家能夠喜歡。他也說，身為團長，他希望下第一道指令，就是希望大家盡快休息，調整時差，做好準備，因為一下飛機之後，工作馬上就要展開，要成功完成工作，一定要有好的體力，休息才能走更長遠的路，謝謝大家。

副總統賴清德在專機上用餐。圖／總統府提供
副總統賴清德在專機上用餐。圖／總統府提供
副總統賴清德在專機上廣播，感謝外交部、特使團及隨行媒體。圖／總統府提供
副總統賴清德在專機上廣播，感謝外交部、特使團及隨行媒體。圖／總統府提供

賴清德 華航

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