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「總統妳錯了」 姚人多：蔡英文紀念蔣經國價值錯亂

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩，蔡總統發言肯定蔣經國總統的反共保台立場。圖／總統府提供
蔡英文總統（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩，蔡總統發言肯定蔣經國總統的反共保台立場。圖／總統府提供

蔡英文總統出席蔣經國園區紀念活動，引發外界討論。曾在蔡總統團隊擔任文膽角色的姚人多，今天在臉書表示，去紀念蔣經國，這是一個價值錯亂的事，更重話直言，「總統妳錯了」。

姚人多表示，自己不隸屬於誰，不是蔡英文的幕僚，也不屬於任何團隊，當2020年離開了政治領域之後，就真的離開了，蔡政權之後的運作，自己不曾參與任何機要，從未被諮詢過任何意見，唯二的兩次例外是去年國慶文告的內容，以及中正紀念堂蔣介石銅像的去留問題，但這幾次與蔡總統的見面過程中，始終是以一個社會學學者的身分出席，既不是幕僚，更不是什麼親信。

姚人多指出，在自己心中一直覺得，政治上總是有一些東西不應該被拿出來交換，而這些不能交換的東西便構成了價值，之所以反對蔡總統去紀念蔣經國，原因就在這裡，因為蔡總統把轉型正義拿去政治市場上交換，或者更精準的說法是，把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具。姚說，這是錯的，甚至是不道德的。

姚人多表示，全世界宣稱要做轉型正義的國家，很少有國家元首會這樣做，一個宣稱要做轉型正義的總統，最後變成獨裁者的傳人，「這種事我實在不知道該哭還是該笑」。他反問「我要問的是民進黨真的準備要這樣做嗎？」、「如果你允許蔡英文打蔣經國牌，在往後的日子裡，你就會看到一個有時候紀念蔣經國，有時候紀念鄭南榕的蔡總統。你準備好要活得這麼不一致了嗎」？

姚人多質疑，如果蔣經國的反共保台值得讚許，那要請問，蔣介石難道不反共嗎？也要肯定蔣介石嗎？「蔡總統，您今年二二八敢當著那些家屬的臉告訴他們，因為蔣介石反共，所以有功有過，中正紀念堂就原地保存，您敢這樣說嗎」？

但姚人也說，這篇文章不是為了「打臉蔡英文」，蔡總統在自己心目中，是一位好總統，國民黨任何一任總統都比不過她。只不過希望她能更好，為了要更好，就必須承認，一位好總統並不代表她做的每一件事都是對的。

姚人多也向蔡總統喊話，很期待看蔡總統二二八的時候如何面對受難者，在那一天，請無論如何不要忘記，妳是一位宣稱要推動轉型正義的總統。

蔣經國 姚人多 轉型正義

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