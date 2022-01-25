蔡英文打經國牌 洪秀柱批可笑「她也想和平統一嗎？」

蔡英文總統上周出席「經國七海文化園區」開幕，肯定蔣經國過去反共保台貢獻，被外界解讀打「經國牌」要搶藍營的票。對此，國民黨前主席洪秀柱說：「我覺得很可笑」，明眼人一看就知道，蔡英文向來是打兩面手法；還是蔡總統也保持和平統這樣一個看法。

洪秀柱表示，蔣經國曾說「我是中國人」，反攻大陸就是要統一中國，我是中國人統一中國，還有三民主義統一中國的原則是不變的。其他的時代在變、潮流在變，是可以改變的，今天的共產主義和以前的共產主義也不太一樣了，是中國特色的社會主義。這樣一個狀況之下，和台灣是不是能夠進行一個和平統一，這是雙方面都有的一個共同理想，「蔡總統你尊敬經國先生，是不是也保持同樣一個看法？」